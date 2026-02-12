MU còn bao nhiêu cơ hội dự Champions League?

Manchester United vẫn đang đứng vị trí thứ 4 sau trận hoà 1-1 trước West Ham ở vòng 26 Premier League, bám sát phía sau là Chelsea với một điểm ít hơn.

MU sáng cửa dự Champions League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/2, bàn gỡ ở phút bù giờ của Benjamin Sesko giúp Manchester United hòa 1-1 West Ham tại vòng 26 Premier League. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Michael Carrick tiếp tục đứng thứ tư, hơn Chelsea một điểm trong cuộc đua top 4.

Giám đốc Thể thao Jason Wilcox rất quyết tâm đưa đội bóng trở lại Champions League. Chuỗi trận bất bại từ đầu năm 2026 giúp mục tiêu này trở nên thực tế hơn nhiều, nhất là sau khi Manchester United chỉ xếp thứ 15 ở mùa trước.

Theo tính toán mới nhất từ siêu máy tính Opta, Manchester United hiện có 58% cơ hội kết thúc mùa giải trong top 5. Đây là ngưỡng được xem là đủ để dự Champions League khi các CLB Anh đang có thành tích tốt tại cúp châu Âu và nhiều khả năng được trao thêm một suất.

Opta đánh giá vị trí dễ xảy ra nhất với Manchester United là thứ năm, với xác suất 24,4%. Đội bóng gần như không còn cơ hội vô địch Premier League (0%) và chỉ có 1,3% khả năng cán đích ở vị trí á quân, dù khoảng cách với Manchester City chỉ là 5 điểm.

So với giai đoạn cuối năm 2025, khi cơ hội kết thúc thứ tư của Manchester United chỉ ở mức 5,3%, sự cải thiện là rõ rệt. Đầu mùa giải, đội bóng từng được dự đoán chỉ có 1% khả năng vô địch dưới thời Ruben Amorim.

Sau mùa giải 2024/25 đáng thất vọng, việc trở lại Champions League sẽ được xem là thành công lớn.

Với 12 vòng còn lại, Manchester United bước vào giai đoạn quyết định. Suất dự Champions League không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo cú hích tài chính và giúp đội bóng thu hút những ngôi sao hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng hè.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.