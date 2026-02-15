Inter làm nên lịch sử ở derby Italy

Rạng sáng 15/2, Inter quật ngã Juventus 3-2 trên sân nhà ở vòng 25 Serie A.

Inter thắng nghẹt thở trước Juventus.

Inter Milan giành chiến thắng nghẹt thở trước Juventus trong trận Derby lần thứ 255, qua đó xây chắc ngôi đầu Serie A với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp sau.

Trận cầu hấp dẫn còn đi vào lịch sử khi chứng kiến Inter lần đầu đánh bại đại kình địch bằng một bàn thắng ở phút 90 trở đi.

Sau 15 phút đầu thăm dò, thế trận bất ngờ bùng nổ. Từ quả tạt thấp của Luis Henrique, Andrea Cambiaso lúng túng phá bóng khiến thủ môn Michele Di Gregorio bó tay nhìn bóng lăn vào lưới. Tuy nhiên, chính hậu vệ người Italy đã chuộc lỗi khi đánh đầu gỡ hòa cho Juventus từ đường căng ngang của Weston McKennie chỉ chín phút sau đó.

Inter tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trước giờ nghỉ. Piotr Zielinski bị Gleison Bremer phá bóng ngay trên vạch vôi, còn cú dứt điểm liên tiếp của Marcus Thuram và Alessandro Bastoni lại tìm đến khung gỗ trong sự tiếc nuối. Bước ngoặt đến khi Pierre Kalulu nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Juventus phải chơi thiếu người.

Tận dụng lợi thế, Inter gia tăng sức ép và vượt lên ở phút 76 nhờ cú đánh đầu của Francesco Pio Esposito từ pha kiến tạo của Federico Dimarco. Dù Manuel Locatelli gỡ hòa 2-2 ở cuối trận, Zielinski đã tung cú sút quyết định ấn định chiến thắng cho "Nerazzurri", khi trận đấu bước sang phút 90.

Inter chứng tỏ họ là ứng viên số một cho ngôi vương với chuỗi 13 trận bất bại. Bên kia chiến tuyến, Juventus tiếp tục sa sút với chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần nhất, tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.