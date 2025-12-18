Philippines vô địch, báo khu vực nói về Việt Nam ra sao

Truyền thông khu vực nhìn trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 như một cột mốc lịch sử của Philippines, đồng thời là nỗi tiếc nuối lớn với tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh tranh cãi xoay quanh quyết định việt vị và sự thiếu vắng công nghệ hỗ trợ.

Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines trong trận chung kết SEA Games 33 tối 17/12.

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 không khép lại đơn thuần bằng loạt luân lưu. Nó mở ra nhiều cuộc tranh luận trên mặt báo Đông Nam Á, nơi cảm xúc, lịch sử và tranh cãi cùng tồn tại.

Tại Philippines, Philippine Daily Inquirer gọi chiến thắng của đội nữ nước này là “khoảnh khắc lịch sử”. Theo tờ báo, tuyển nữ Philippines bước ra khỏi cái bóng của các thế lực truyền thống trong khu vực bằng sự kỷ luật, bền bỉ và bản lĩnh ở loạt đá 11 m. Inquirer nhấn mạnh, việc đánh bại Việt Nam, đội tuyển giàu thành tích nhất SEA Games, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự trưởng thành của bóng đá nữ Philippines.

Cùng chung giọng điệu, ABS-CBN mô tả trận chung kết là “đêm không bàn thắng nhưng đầy cảm xúc”. Đài truyền hình lớn nhất Philippines ca ngợi tinh thần chiến đấu và khả năng chịu đựng áp lực của Filipinas, cho rằng họ đã đứng vững trước một Việt Nam giàu kinh nghiệm và quen với các trận đấu lớn.

Tuy nhiên, ngay cả truyền thông Philippines cũng không né tránh tranh cãi. ABS-CBN thừa nhận tình huống bàn thắng của Việt Nam bị từ chối vì việt vị là bước ngoặt gây nhiều ý kiến trái chiều. Theo tờ báo này, đó là khoảnh khắc khiến trận chung kết không thể khép lại trong sự trọn vẹn.

Ở Thái Lan, Siam Sport tiếp cận trận đấu bằng cái nhìn lạnh lùng hơn. Tờ báo thể thao hàng đầu xứ chùa vàng cho rằng đây là trận đấu của sự kiên nhẫn và tâm lý. Siam Sport nhận định Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng Philippines chiến thắng nhờ giữ được sự tỉnh táo khi mọi thứ được định đoạt trên chấm phạt đền.

Siam Sport đặc biệt nhấn mạnh vấn đề tổ chức. Theo tờ báo này, việc một trận chung kết bóng đá nữ SEA Games diễn ra mà không có công nghệ hỗ trợ trọng tài là “khoảng trống đáng lo”. Siam Sport cho rằng những tranh cãi xung quanh bàn thắng bị từ chối của Việt Nam là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh đó.

Từ Singapore, The Straits Times nhìn trận chung kết dưới góc độ chuyển dịch quyền lực. Tờ báo cho rằng chức vô địch của Philippines là dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa các đội bóng nữ hàng đầu Đông Nam Á đang bị thu hẹp nhanh chóng. Với Việt Nam, Straits Times đánh giá thất bại này không làm lu mờ vị thế số một khu vực, nhưng là lời cảnh báo rõ ràng về sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Điểm chung trong các bài viết của truyền thông khu vực là sự thừa nhận giá trị của cả hai đội. Philippine Daily Inquirer gọi tuyển nữ Việt Nam là “chuẩn mực mà Philippines phải vượt qua”. Siam Sport nhấn mạnh Việt Nam vẫn là đội bóng có bản sắc và hệ thống rõ ràng nhất Đông Nam Á, bất chấp việc không bảo vệ được HCV.

Song song với lời ca ngợi là sự day dứt. Tình huống bàn thắng không được công nhận của Bích Thuỳ do lỗi việt vị trở thành tâm điểm bàn luận, không nhằm phủ nhận chiến thắng của Philippines, mà để đặt câu hỏi cho tiêu chuẩn tổ chức của SEA Games. Khi một danh hiệu được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, mọi sai sót đều bị phóng đại.

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 vì thế không chỉ là câu chuyện thắng thua. Nó phản ánh sự trỗi dậy của Philippines, nỗi tiếc nuối của Việt Nam và yêu cầu ngày càng cấp thiết về tính công bằng trong bóng đá khu vực.

Như Philippine Daily Inquirer bình luận, lịch sử đã gọi tên Philippines, nhưng trận đấu này sẽ còn được nhắc đến không chỉ vì nhà vô địch, mà còn vì những tranh cãi buộc SEA Games phải nhìn lại chính mình.