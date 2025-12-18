Bí ẩn trọng tài bắt trận chung kết của U22 Việt Nam với Thái Lan

Đến sáng 18/12, Ban tổ chức SEA Games 33 chưa công bố danh tính tổ trọng tài điều hành trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra trên sân Rajamangala.

U22 Việt Nam được dự đoán gặp áp lực lớn trước Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Việc thông tin quan trọng này tiếp tục được giữ kín khiến dư luận, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam, không khỏi băn khoăn trước giờ bóng lăn vào lúc 19h30 (18/12) của trận đấu được chờ đợi nhất đại hội.

U22 Việt Nam bước vào chung kết với sự tự tin và quyết tâm cao, sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực sân bãi và khán giả đều nghiêng về đối thủ, công tác trọng tài được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. Nếu những quyết định thiếu chính xác hoặc thiếu công tâm xảy ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đứng trước không ít bất lợi, dù màn trình diễn trên sân có thuyết phục đến đâu.

Chia sẻ tại cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn đề cập đến vai trò then chốt của đội ngũ cầm còi. "Trọng tài có vai trò cực kỳ quan trọng. Tôi mong các trọng tài làm việc tốt, bảo vệ cầu thủ và giúp hai đội thi đấu trong điều kiện công bằng nhất, để trận chung kết diễn ra trọn vẹn", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Khó tìm thấy thông tin về tổ trọng tài điều khiển trận chung kết.

Sự lo lắng của người hâm mộ Việt Nam không phải không có cơ sở, nhất là ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam không được công nhận bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy. Tình huống càng khiến dư luận dè chừng trước trận đấu then chốt của U22 Việt Nam, trong bối cảnh U22 Thái Lan với lợi thế sân nhà, đang rất khát khao giành tấm huy chương vàng.

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ chỉ có thể kỳ vọng trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ được điều hành công tâm, chính xác, để kết quả cuối cùng phản ánh đúng thực lực và những gì hai đội thể hiện trên sân.