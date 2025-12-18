Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

FIFA gọi tên U22 Việt Nam

  • Thứ năm, 18/12/2025 14:25 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Fanpage FIFA World Cup dành sự chú ý đặc biệt cho U22 Việt Nam trước chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, tạo làn sóng phấn khích với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

FIFA anh 1

Thông điệp của FIFA gửi tới U22 Việt Nam trước chung kết.

Trưa 18/12, FIFA World Cup bất ngờ đăng tải hình ảnh các cầu thủ U22 Việt Nam cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Sẵn sàng cho một đêm không ngủ", kèm theo biểu tượng đôi mắt hướng về phía trước.

Dù chỉ là một dòng chú thích ngắn, động thái mang ý nghĩa rất lớn. Trong bối cảnh U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất của giải, việc được tài khoản mang tầm ảnh hưởng như FIFA World Cup "gọi tên" được xem là sự ghi nhận cho hành trình ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại SEA Games 33.

Bài đăng của FIFA nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam, với hàng loạt bình luận thể hiện niềm tự hào, kỳ vọng và niềm tin vào một đêm lịch sử. Không ít người cho rằng đây là "liều doping tinh thần" quý giá dành cho U22 Việt Nam trước cuộc đối đầu căng thẳng với chủ nhà U22 Thái Lan.

Trận chung kết SEA Games 33 không chỉ là cuộc chiến vì tấm HCV, mà còn là màn so tài giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống nhất khu vực. Trong bối cảnh ấy, sự chú ý từ FIFA càng khiến trận đấu thêm phần đặc biệt, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Lúc 19h30 ngày 18/12, tâm điểm sẽ đổ dồn về SVĐ quốc gia Thái Lan, nơi diễn ra trận chung kết tranh HCV bóng đá nam SEA Games giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan.

Mỹ Tiên giành HCĐ bơi 10 km, Việt Nam hụt HCV bởi 1 giây sít sao

Chỉ cách tấm HCV đúng 1 giây mong manh, bơi Việt Nam khép lại nội dung 10 km đầy khắc nghiệt tại SEA Games 33 bằng cảm xúc tiếc nuối xen lẫn tự hào.

2 giờ trước

Trước trận gặp U22 Thái Lan - sợ nhất tiếng còi méo

Lúc 19h30 ngày 18/12, tâm điểm sẽ đổ dồn về SVĐ quốc gia Thái Lan, nơi diễn ra trận chung kết tranh HCV bóng đá nam SEA Games giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan.

3 giờ trước

Bí ẩn trọng tài bắt trận chung kết của U22 Việt Nam với Thái Lan

Đến sáng 18/12, Ban tổ chức SEA Games 33 chưa công bố danh tính tổ trọng tài điều hành trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra trên sân Rajamangala.

3 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

FIFA FIFA FIFA

Bình luận

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

AFC nhac lai ban thang bi tu choi cua tuyen nu Viet Nam hinh anh

AFC nhắc lại bàn thắng bị từ chối của tuyển nữ Việt Nam

5 giờ trước 10:02 18/12/2025

0

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có bài viết về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines, trong đó đặc biệt đề cập đến tình huống bàn thắng không được công nhận của Nguyễn Thị Bích Thùy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý