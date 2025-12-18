FIFA gọi tên U22 Việt Nam

Fanpage FIFA World Cup dành sự chú ý đặc biệt cho U22 Việt Nam trước chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, tạo làn sóng phấn khích với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Thông điệp của FIFA gửi tới U22 Việt Nam trước chung kết.

Trưa 18/12, FIFA World Cup bất ngờ đăng tải hình ảnh các cầu thủ U22 Việt Nam cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Sẵn sàng cho một đêm không ngủ", kèm theo biểu tượng đôi mắt hướng về phía trước.

Dù chỉ là một dòng chú thích ngắn, động thái mang ý nghĩa rất lớn. Trong bối cảnh U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất của giải, việc được tài khoản mang tầm ảnh hưởng như FIFA World Cup "gọi tên" được xem là sự ghi nhận cho hành trình ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại SEA Games 33.

Bài đăng của FIFA nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam, với hàng loạt bình luận thể hiện niềm tự hào, kỳ vọng và niềm tin vào một đêm lịch sử. Không ít người cho rằng đây là "liều doping tinh thần" quý giá dành cho U22 Việt Nam trước cuộc đối đầu căng thẳng với chủ nhà U22 Thái Lan.

Trận chung kết SEA Games 33 không chỉ là cuộc chiến vì tấm HCV, mà còn là màn so tài giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống nhất khu vực. Trong bối cảnh ấy, sự chú ý từ FIFA càng khiến trận đấu thêm phần đặc biệt, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Lúc 19h30 ngày 18/12, tâm điểm sẽ đổ dồn về SVĐ quốc gia Thái Lan, nơi diễn ra trận chung kết tranh HCV bóng đá nam SEA Games giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan.