Thông báo quan trọng tới CĐV Việt Nam trước chung kết SEA Games 33

Ban tổ chức thông báo cổng sân Rajamangala sẽ đóng lúc 19h30, CĐV đến muộn sẽ không được vào theo dõi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

CĐV có vé hợp lệ cũng không được phép vào sân sau 19h30. Ảnh: Minh Chiến.

Ban tổ chức SEA Games 33 phát đi thông báo khẩn liên quan đến công tác đón khán giả vào sân theo dõi trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 tối 18/12 trên sân vận động Rajamangala, Bangkok, và được dự báo sẽ thu hút lượng khán giả rất lớn.

Theo thông báo chính thức, các cổng sân Rajamangala sẽ mở từ 18h00 để khán giả bắt đầu vào sân. Với những cổ động viên chưa có vé, Ban tổ chức cho phép đăng ký hình thức walk-in (đăng ký trực tiếp tại sân), tuy nhiên chỉ áp dụng đến trước 19h00, tức 30 phút trước giờ bóng lăn. Việc đăng ký walk-in được thực hiện theo nguyên tắc "đến trước, phục vụ trước" và số lượng vé bổ sung là có hạn. CĐV bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để hoàn tất thủ tục.

Đáng chú ý, mốc thời gian 19h30 được Ban tổ chức nhấn mạnh là thời điểm đóng toàn bộ hệ thống kiểm soát và các cổng sân. Sau thời điểm này, khán giả sẽ không được phép vào sân trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả đã sở hữu vé hợp lệ. Quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và công tác tổ chức cho trận đấu được xem là tâm điểm của SEA Games 33.

Trước thông tin trên, Ban tổ chức khuyến cáo cổ động viên Việt Nam chủ động sắp xếp thời gian, di chuyển sớm đến sân Rajamangala để tránh lỡ cơ hội theo dõi trực tiếp trận chung kết lịch sử. Sự hiện diện đông đảo và đúng giờ của khán giả được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm động lực cho U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu then chốt với chủ nhà Thái Lan, nơi tấm huy chương vàng đang chờ được định đoạt.