Polking: 'Không còn khoảng cách giữa Thái Lan và Việt Nam'

Cuộc lội ngược dòng trước U22 Thái Lan không chỉ mang về tấm HCV SEA Games cho U22 Việt Nam, mà còn khắc họa rõ ràng một bước ngoặt về bản lĩnh, tư duy và vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan ngay trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Anh Tiến.

Bị dẫn trước 0-2 trong một trận chung kết, trước đối thủ truyền thống và dưới áp lực khán đài chủ nhà, U22 Việt Nam đứng trước kịch bản tồi tệ nhất. Nhưng như HLV Mano Polking - cựu HLV tuyển Thái Lan - mô tả, đó lại là thời khắc phơi bày sức mạnh lớn nhất của đội bóng trẻ này: tinh thần.

“Một trận đấu không thể tin nổi”, ông nói với Tri Thức - Znews ngay sau chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12, không phải để tô vẽ chiến thắng, mà để nhấn mạnh giá trị của sự ngược dòng. Không phải đội nào cũng đủ bản lĩnh để đứng dậy sau hai bàn thua trong một trận cầu sinh tử.

Bước ngoặt của trận đấu, theo chính HLV người Đức gốc Brazil, mang tên Đình Bắc. Cầu thủ trẻ này không chỉ mang về quả phạt đền, trực tiếp ghi bàn, mà còn trở thành chất xúc tác tinh thần cho toàn đội. Sau khoảnh khắc ấy, U22 Việt Nam chơi với một nhịp độ khác, niềm tin khác. Đó không đơn thuần là tác động chuyên môn, mà là hiệu ứng tâm lý, thứ thường chỉ xuất hiện ở những cầu thủ lớn, trong những thời điểm lớn.

Tuy vậy, ông Polking không biến Đình Bắc thành người hùng duy nhất. Nhà cầm quân này dành lời khen cho toàn đội và ban huấn luyện. Cách chia sẻ ấy phản ánh triết lý xuyên suốt của chiến lược gia CAHN: chiến thắng không đến từ một khoảnh khắc đơn lẻ, mà từ sự chuẩn bị, gắn kết và đồng lòng. Khi một tập thể đủ mạnh, người hùng có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào.

Quan trọng hơn cả, chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan mang ý nghĩa vượt ra ngoài một tấm huy chương. Với Polking, đó là “một bước tiến rất lớn để tiếp tục trưởng thành cùng nhau”.

Ông Mano Polking dành lời khen cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam không chỉ thắng một trận chung kết, mà thắng trong cách vượt qua nghịch cảnh, trong việc duy trì cấu trúc lối chơi khi bị dồn ép, và trong khả năng tự sửa sai ngay giữa trận đấu. Đó là những phẩm chất cần thiết để một thế hệ cầu thủ trẻ bước lên tầm cao hơn.

Đáng chú ý nhất là phát biểu thẳng thắn của Polking về tương quan bóng đá Việt Nam - Thái Lan: “Không còn khoảng cách”. Đây không phải lời xã giao. Đó là sự thừa nhận từ một HLV hiểu rõ cả hai nền bóng đá.

Nếu trước đây, Thái Lan thường được mặc định là chuẩn mực khu vực, thì giờ đây cán cân đã cân bằng. Những cuộc đối đầu không còn được quyết định bởi danh tiếng hay lịch sử, mà bởi bản lĩnh và chi tiết trong từng trận đấu.

SEA Games 33 vì thế trở thành cột mốc quan trọng. Nó đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam không còn ở thế đuổi theo. Trong khu vực, mọi đối thủ đều phải nhìn Việt Nam bằng ánh mắt tôn trọng. Và trong hành trình dài phía trước, chiến thắng trước Thái Lan, dưới áp lực và nghịch cảnh, có thể là nền móng tinh thần quan trọng nhất.

Như Polking đã nói, khoảng cách không còn nữa. Và khi khoảng cách bị xóa nhòa, cuộc chơi chỉ còn được quyết định bởi bản lĩnh.