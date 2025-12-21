Đình Bắc tặng áo đấu vô địch SEA Games 33

Sau đỉnh cao vinh quang tại SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn bằng nghĩa cử đẹp hướng về cộng đồng.

Đình Bắc bán đấu giá chiếc áo thi đấu ở chung kết SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngay sau khi cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games, chân sút sinh năm 2004 trao tặng chiếc áo thi đấu của mình cho chương trình thiện nguyện, chung tay gây quỹ xây dựng cầu dân sinh tại xã Keng Đu (Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An.

Chiếc áo Đình Bắc mặc tại SEA Games 33 - kỷ vật gắn liền với giải đấu thành công bậc nhất trong sự nghiệp trẻ của anh, được đưa ra đấu giá và thu về 25 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được ban tổ chức sử dụng để hỗ trợ bà con vùng cao cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, góp phần hiện thực hóa ước mơ về một cây cầu an toàn, bền vững.

Do lịch trình thi đấu và tập trung đội tuyển, Đình Bắc không thể trực tiếp tham dự chương trình. Tuy vậy, anh vẫn gửi gắm trọn vẹn tình cảm của mình qua món quà mang nhiều ý nghĩa. "Em xin gửi chiếc áo thi đấu SEA Games 33 tại Thái Lan để ủng hộ bà con xã Keng Đu. Mong mọi người sớm có cầu mới để đi lại thuận tiện hơn", tiền đạo U22 Việt Nam chia sẻ, đồng thời cảm ơn các mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình.

Chiếc áo được trao tặng cũng gắn với hành trình chói sáng của Đình Bắc tại SEA Games 33. Anh lập cú đúp ở trận ra quân, ghi dấu ấn bằng bàn thắng và kiến tạo ở vòng bảng, liên tiếp được vinh danh cầu thủ hay nhất trận, trước khi ghi bàn quan trọng trong trận chung kết giúp U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2.

