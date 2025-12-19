Đình Bắc đội mũ cối ăn mừng cuồng nhiệt

"Tôi đã cháy với 200% sức lực ngày hôm nay. Với tôi và đồng đội, vô địch trên đất Thái Lan mang đến cảm giác rất hạnh phúc. Cảm ơn người hâm mộ đến sân, cảm ơn cả những người đã theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Tôi yêu các bạn rất nhiều", Đình Bắc chia sẻ sau 120 phút vắt kiệt sức lực trên sân Rajamangala.