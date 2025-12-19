Đình Bắc đội mũ cối ăn mừng cuồng nhiệt

|
Tối 18/12, U22 Việt Nam lội ngược dòng trong trận chung kết với U22 Thái Lan, qua đó giành HCV SEA Games 33. Đình Bắc có màn ăn mừng cuồng nhiệt, cảm xúc ngay sau trận đấu.
Trong trận đấu, Đình Bắc cũng có phong độ ấn tượng, giúp U22 Việt Nam rút ngắn tỉ số xuống 1-2 và là người góp công lớn cho chiến thắng thuyết phục của các chiến binh sao vàng.
U22 ăn mừng với người hâm mộ tại sân. Họ cùng nhảy múa, ca hát và cảm ơn số ít người hâm mộ đã đồng hành đội bóng suốt chiến dịch SEA Games 33.
Đình Bắc đội mũ cối ăn mừng, một hình ảnh đậm chất Việt Nam ngay trên sân Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan.
Chàng trai mang áo số 7 trong vòng tay người hâm mộ. Nam tiền đạo là một trong những gương mặt được chú ý và nhiều người yêu mến.
Với cá nhân Đình Bắc, đây là giải đấu không thể quên, khi anh chủ động xin HLV Mano Polking rời CAHN, tập trung sớm với U22 để dự SEA Games. Nỗ lực và quyết tâm của số 7 mang về quả ngọt là tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games. Bản thân anh cũng có 3 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận.
"Tôi đã cháy với 200% sức lực ngày hôm nay. Với tôi và đồng đội, vô địch trên đất Thái Lan mang đến cảm giác rất hạnh phúc. Cảm ơn người hâm mộ đến sân, cảm ơn cả những người đã theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Tôi yêu các bạn rất nhiều", Đình Bắc chia sẻ sau 120 phút vắt kiệt sức lực trên sân Rajamangala.
Khoảnh khắc cực kỳ cảm xúc khi đang trong sân của Đình Bắc là anh la lớn để vực dậy tinh thần cho đồng đội sau khi thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỉ số xuống 1-2.
Biểu cảm Đình Bắc tranh luận với cầu thủ mang áo số 16 của U22 Thái Lan được chú ý. Dáng đứng khom nhẹ, tay chắp sau lưng cùng biểu cảm có phần "thách thức".
