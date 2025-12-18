Không khí sôi động trước thềm chung kết Thái Lan gặp Việt Nam

Các cổng sân Rajamangala sẽ mở từ 18h00 để khán giả bắt đầu vào sân. Với những cổ động viên chưa có vé, Ban tổ chức cho phép đăng ký hình thức walk-in (đăng ký trực tiếp tại sân), tuy nhiên chỉ áp dụng đến trước 19h00, tức 30 phút trước giờ bóng lăn.