Không khí sôi động trước thềm chung kết Thái Lan gặp Việt Nam

Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn, người hâm mộ Việt Nam đã có mặt bên ngoài sân Rajamangala, sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Các cổng sân Rajamangala sẽ mở từ 18h00 để khán giả bắt đầu vào sân. Với những cổ động viên chưa có vé, Ban tổ chức cho phép đăng ký hình thức walk-in (đăng ký trực tiếp tại sân), tuy nhiên chỉ áp dụng đến trước 19h00, tức 30 phút trước giờ bóng lăn.
Mốc thời gian 19h30 được Ban tổ chức nhấn mạnh là thời điểm đóng toàn bộ hệ thống kiểm soát và các cổng sân. Sau thời điểm này, khán giả sẽ không được phép vào sân trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả đã sở hữu vé hợp lệ
CĐV kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ hoàn thành cú đúp chiến thắng trước Thái Lan trên sân Rajamangala, sau chức vô địch ASEAN Cup của tuyển quốc gia hồi đầu năm.
Không khí sôi động bên ngoài khu vực soát vé. Chủ nhà Thái Lan quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và công tác tổ chức cho trận đấu được xem là tâm điểm của SEA Games 33.
Sắc đỏ hứa hẹn phủ kín một phần khán đài sân Rajamangala, từ đó tạo nên nguồn động lực lớn cho Đình Bắc cùng đồng đội ở trận đấu được dự đoán nhiều khó khăn.
