HLV Sevilla phẫn nộ

HLV Matías Almeyda của Sevilla không giấu được sự bức xúc sau thất bại 0-2 trước Real Madrid tại vòng 17 La Liga.

Sevilla cho rằng đội bị xử ép trước Real Madrid.

Nhà cầm quân người Argentina chỉ trích gay gắt trọng tài Alejandro Muñiz Ruiz vì màn trình diễn yếu kém, đồng thời đề nghị công khai đoạn hội thoại để làm rõ vụ việc dẫn đến thẻ đỏ của chính ông.

Almeyda phát biểu trong buổi họp báo sau trận: "Nếu một trọng tài mắc sai lầm nặng nề như vậy, ông ấy nên bị treo còi. Tôi chưa từng thấy trọng tài nào thổi phạt đền hai lần cho một đội chỉ trong vòng hai phút".

Trận đấu tại Bernabeu rạng sáng 21/12 chứng kiến nhiều tình huống tranh cãi. Real Madrid được hưởng một quả phạt đền muộn ở phút 86, do Kylian Mbappe thực hiện thành công để ấn định tỷ số 2-0 (bàn mở tỷ số do Jude Bellingham ghi ở hiệp một).

Sau đó chỉ một phút, có một quả phạt đền khác được trao cho Real Madrid nhưng bị VAR hủy bỏ. Chính những quyết định này, theo Almeyda, khiến ông phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến việc bị truất quyền chỉ đạo.

"Tôi không phải là hề trong rạp xiếc", Almeyda nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu công khai đoạn audio hội thoại với trọng tài.

Ngoài ra, Sevilla còn gặp bất lợi khi trung vệ Marcão nhận thẻ đỏ ở hiệp hai, khiến đội bóng phải chơi thiếu người. Dù thừa nhận Real Madrid xứng đáng thắng, Almeyda vẫn kiên quyết phản đối chất lượng trọng tài: "Tôi chúc mừng Real Madrid, nhưng tôi chống lại cách trọng tài điều khiển trận đấu tồi tệ hôm nay".

Những phát ngôn mạnh mẽ của Almeyda chắc chắn gây chú ý lớn trong làng bóng đá Tây Ban Nha, và có thể dẫn đến án phạt dành cho ông từ Liên đoàn bóng đá nước này.

Thất bại này khiến Sevilla tụt xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng LaLiga mùa 2025/26, trong khi Real Madrid duy trì áp lực lên ngôi đầu của Barcelona.