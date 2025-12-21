Vinicius gỡ ảnh Real Madrid

Không khí căng thẳng bao trùm sân Bernabeu trong trận đấu mới nhất của Real Madrid, khi Vinicius Junior trở thành tâm điểm chỉ trích từ chính cổ động viên nhà.

Vinicius gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla ở vòng 17 La Liga, diễn ra rạng sáng 21/12, nhiều CĐV phát hiện tài khoản cá nhân của Vinicius thay đổi ảnh đại diện. Tiền đạo người Brazil bất ngờ xóa hình ảnh bản thân trong màu áo Real Madrid và thay bằng ảnh khoác áo đội tuyển Brazil.

Không dừng lại ở đó, Vinicius còn đăng tải một dòng trạng thái chỉ gồm ba dấu chấm “...”, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, khiến người hâm mộ và truyền thông không ngừng suy đoán.

Vinicius gỡ ảnh khoác áo Real Madrid.

Theo AS, đây được xem là động thái đáp trả của Vinicius trước làn sóng chỉ trích từ chính các CĐV Real Madrid sau trận gặp Sevilla. Ở trận này, Vinicius bị đánh giá thi đấu hời hợt và kém hiệu quả. Khi Vinicius rời sân theo quyết định thay người, các khán đài sân Bernabeu dậy sóng với nhiều tiếng huýt sáo hướng về phía anh.

Suốt quãng đường rời sân, Vinicius không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt tỏ ra lạnh lùng. Chỉ khi tới khu kỹ thuật, anh mới trao cái ôm với HLV Xabi Alonso.

Marca nhận định phản ứng mạnh mẽ từ các CĐV Real Madrid xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một phần đến từ thái độ thi đấu bị cho là thiếu nhiệt huyết của Vinicius trong thời gian gần đây.

Quan trọng hơn, phong độ của tiền đạo người Brazil đang sa sút rõ rệt khi anh trải qua 17 trận liên tiếp không ghi bàn, tính trên mọi đấu trường ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Khoảnh khắc các CĐV Real Madrid đồng loạt huýt sáo Vinicius cho thấy ngôi sao này đang mất điểm nghiêm trọng, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của anh tại sân Bernabeu.

