Kịch bản ác mộng lặp lại với Arsenal?

Mỗi khi Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League trước Giáng sinh, đội chưa lần nào lên ngôi vô địch vào cuối mùa.

Arsenal có 3 điểm trước Everton. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/12, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định tại Premier League khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton bởi pha lập công của Viktor Gyokeres ở vòng 17, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng đúng vào dịp Giáng sinh.

Chiến thắng này giúp Arsenal nâng tổng điểm lên 39 sau 17 vòng đấu, hơn Man City 2 điểm trong cuộc đua vô địch. Theo Opta, đây là mùa giải thứ năm mà Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng Premier League vào ngày Giáng sinh, sau các mùa 2002/03, 2007/08, 2022/23 và 2023/24.

Tuy nhiên, lịch sử không đứng về phía đội bóng Bắc London khi trong cả bốn lần trước đó, họ đều không thể duy trì lợi thế để đăng quang vào cuối mùa.

Dù vậy, HLV Arteta vẫn tỏ ra lạc quan. Phong độ ổn định, chiều sâu đội hình ngày càng được cải thiện, cùng sự tỏa sáng của những nhân tố mới như Gyokeres, đang mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ Arsenal. Bài toán lớn nhất với “Pháo thủ” lúc này là duy trì sự tập trung và bản lĩnh trong giai đoạn khốc liệt của mùa đông, khi lịch thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch.

Ở vòng đấu tiếp theo, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion vào ngày 27/12.

