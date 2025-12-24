Tương lai Vinicius có bước ngoặt

Tương lai của Vinicius Jr đang trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất tại Real Madrid ở thời điểm hiện tại.

Vinicius có thể ở lại Real Madrid. Ảnh: Reuters

Theo Marca, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid hoàn toàn không có ý định để Vinicius rời sân Bernabeu. Người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã xác định rõ lộ trình: bằng mọi giá giữ chân Vinicius và sớm hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Brazil.

Nguồn tin này thậm chí còn cho biết khả năng Real Madrid công bố bản hợp đồng mới với Vinicius trong thời gian ngắn tới là rất cao. Nếu điều đó trở thành sự thật, đây sẽ là một bước ngoặt đáng chú ý, bởi trước đó nhiều thông tin cho rằng các cuộc đàm phán chỉ được nối lại sau kỳ World Cup diễn ra vào năm sau.

Trước đó, việc bị khán giả nhà phản ứng tiêu cực được cho là khiến Vinicius dao động về tương lai của mình tại Real Madrid. Một số nguồn tin cho rằng cầu thủ chạy cánh này từng cân nhắc khả năng trì hoãn việc gia hạn, trong bối cảnh anh không cảm nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các khán đài Bernabeu.

Dù vậy, ông Perez vẫn giữ quan điểm cứng rắn trong việc bảo vệ và giữ lại Vinicius, coi anh là nhân tố chiến lược trong kế hoạch dài hạn của CLB. Real Madrid được cho là không muốn đối mặt với bất kỳ kịch bản nào có thể dẫn đến việc mất trắng hoặc buộc phải bán Vinicius trong tương lai.

Vấn đề còn lại nằm ở việc hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung như thế nào về mặt tài chính. Đôi bên cần đạt được thỏa thuận hợp lý về chế độ đãi ngộ trong bản hợp đồng mới.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.