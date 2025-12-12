Vardy đi vào lịch sử

Tiền đạo Jamie Vardy vừa được vinh danh là Cầu thủ hay nhất tháng 11 của Serie A sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Cremonese.

Vardy thắng giải hay nhất tháng ở Serie A.

Thành tích này giúp cựu sao Leicester City trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên trong lịch sử giành giải Cầu thủ hay nhất tháng tại Serie A.

Giải thưởng được bình chọn bởi người hâm mộ kết hợp với dữ liệu thống kê. Vardy vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm như thủ môn Mike Maignan (AC Milan), Lautaro Martinez (Inter), David Neres (Napoli), Leo Ostigard (Genoa) và Nicolo Zaniolo (Udinese).

Tổng giám đốc Serie A, ông Luigi De Siervo, ca ngợi: “Jamie Vardy là mẫu cầu thủ của một thời đại khác, một tài năng với câu chuyện sự nghiệp truyền cảm hứng, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tình yêu bóng đá thuần khiết. Cremonese đã rất nhanh nhạy khi chiêu mộ anh, và Vardy đang đền đáp bằng phong độ đỉnh cao, khả năng lãnh đạo và những bàn thắng quan trọng".

Từ đầu mùa này, Vardy ghi 4 bàn sau 10 trận trên mọi đấu trường. Dù Cremonese chỉ đứng thứ 9 và toàn thua 3 trận trong tháng 11, Vardy là điểm sáng hiếm hoi. Ở tuổi 38, tiền đạo người Anh tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn sắc bén và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc tại môi trường bóng đá Italy.

Hôm 2/12, anh lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Bologna tại Serie A. Với phong độ hiện tại, tiền đạo kỳ cựu được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt Cremonese hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công mùa này.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.