Hai ngày đủ thấy SEA Games 33 đang rối

Hai ngày trôi qua từ lễ khai mạc SEA Games 33, không khí sôi động của đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn bị che mờ bởi những rắc rối không đáng có.

Sai sót quốc kỳ trong lễ khai mạc SEA Games 33.

Thái Lan, với kinh nghiệm tổ chức dày dạn, lẽ ra phải mang đến một kỳ SEA Games trơn tru. Nhưng các phàn nàn liên tục từ 10 đoàn thể thao cho thấy mọi thứ vẫn ở mức báo động.

Điểm chung của những sự cố này là chúng không phải lỗi bất khả kháng. Chúng đến từ sự thiếu chuẩn bị, thiếu kiểm soát và thiếu thống nhất trong vận hành, những điều tối kỵ đối với một sự kiện tầm khu vực.

Câu chuyện quốc kỳ sai tiếp tục trở thành vết gợn lớn nhất. Sai sót quốc kỳ các nước liên tục xảy ra. Đây không phải lỗi có thể “sửa sau”, mà là lỗi không được phép xảy ra một lần.

Malaysia lại mang đến một cảnh báo khác: suất ăn halal không đủ để phục vụ vận động viên. Đối với những đoàn đến từ quốc gia Hồi giáo, bữa ăn đúng chuẩn không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà còn là sự tôn trọng văn hóa và tôn giáo. Việc để tình trạng thiếu hụt kéo dài ngay từ đầu giải là dấu hiệu cho thấy năng lực điều phối hậu cần còn nhiều lỗ hổng.

Giao thông hỗn loạn tiếp tục bào mòn sự kiên nhẫn của các đoàn. Vận động viên phải chờ hai đến ba giờ tại sân bay Suvarnabhumi để được đón về nơi ở, điều không thể chấp nhận trong bối cảnh họ cần hồi phục thể lực và sẵn sàng thi đấu. Một kỳ SEA Games không thể vận hành với hệ thống vận chuyển “cầu may” như vậy.

Trong khi đó, tình trạng nhầm lẫn phòng ở tại Chiang Mai, nơi diễn ra vòng bảng bóng đá, lại bộc lộ sự thiếu nhất quán của đội ngũ tổ chức. Sai sót trong bố trí chỗ ở làm xáo trộn lịch nghỉ ngơi của cầu thủ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn.

SEA Games 2025 đã diễn ra.

Trước sức ép ngày càng lớn, Phó thống đốc SAT Meechai Inwood thừa nhận toàn bộ vấn đề và hứa sẽ khắc phục nhanh chóng. Đây là phản ứng cần thiết, nhưng chưa đủ. Đại hội đã vận hành, và mọi chỉnh sửa giờ đây không còn là sự chủ động, mà là chạy theo khủng hoảng.

Trưởng đoàn Thái Lan, Thana Chaiprasit tỏ ra lo lắng khi nhấn mạnh rằng SAT phải siết chặt giám sát từng mảng công việc. Cảnh báo về nguy cơ hình ảnh Thái Lan bị tổn hại không phải lời nói suông. SEA Games không chỉ là sân chơi của vận động viên, mà còn là tấm gương phản chiếu năng lực tổ chức của nước chủ nhà.

Cuộc họp trưởng đoàn ngày 14/12 sẽ là phép thử cuối cùng để xem Thái Lan có thể dập tắt những lùm xùm hay không. Các quốc gia đến SEA Games để thi đấu, không phải để giải quyết những sự cố “không đáng có”. Và nếu những trục trặc vẫn tiếp diễn, dư luận khu vực sẽ tự đặt câu hỏi: Thái Lan đã thực sự sẵn sàng cho vai trò chủ nhà, hay chỉ đang cố chống đỡ một kỳ đại hội vận hành bằng sự may rủi?