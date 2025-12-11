Mốc dưới 10 giây ở SEA Games gây chấn động điền kinh Đông Nam Á

Tối 11/12, điền kinh Đông Nam Á có "người đàn ông chạy dưới 10 giây", đó là thần đồng Thái Lan Puripol Boonson.

Booson phá mốc 10 giây ở khu vực.

Trên đường chạy 100 m tại SEA Games 33, Puripol Boonson cán đích với thời gian 9,99 giây và trở thành VĐV đầu tiên của khu vực phá mốc 10 giây. Thành tích của Boonson từng được xem là giấc mơ xa xỉ đối với các VĐV Đông Nam Á do hạn chế về tố chất, điều kiện tập luyện và nền tảng thể lực.

Ở chung kết, "thần đồng tốc độ" thể hiện sự vượt trội tuyệt đối. Anh xuất phát nhanh, duy trì tốc độ ổn định từ 30 m đến 80 m – giai đoạn quyết định của cự ly ngắn, trước khi băng về đích trong tiếng vỡ òa của khán giả Thái Lan.

Khoảnh khắc đồng hồ dừng lại ở mốc 9,99 giây, cả sân vận động như nổ tung và rơi vào trạng thái phấn khích tột độ, đồng thời khẳng định tài năng trẻ 18 tuổi đang ở đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại.

Chiến thắng mang về cho Boonson tấm HCV danh giá và đưa anh bước thẳng vào nhóm những VĐV giàu tiềm năng nhất châu Á. Với phong độ hiện tại, Puripol được xem là ứng viên lớn cho suất dự Olympic và có thể cạnh tranh sòng phẳng tại các giải Grand Prix quốc tế.

Việc Boonson phá giới hạn từng được cho là không thể với VĐV Đông Nam Á cũng mở ra bước ngoặt quan trọng cho điền kinh khu vực. Từ nay, bảng vàng cự ly 100 m có một mốc son mới – và tên của nó là Puripol Boonson.

Một kỷ nguyên tốc độ mới mở ra. Boonson làm được. Và anh mới chỉ bắt đầu.