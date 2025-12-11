HLV Mai Đức Chung: 'Các cầu thủ nữ chỉ mong có khán giả đến xem'

HLV trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ sau trận thắng 2-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar ở vòng bảng SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung cùng học trò tiếp tục hành trình bảo vệ HCV SEA Games.

"Bước vào sân Chonburi với rất đông khán giả Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam không chịu áp lực mà lấy đó làm động lực để thi đấu hưng phấn hơn. Trước đó, các cầu thủ của tôi phải thi đấu ở những sân đấu rất vắng khán giả. Các em chỉ mong có khán giả đến sân", HLV Mai Đức Chung nói về bầu không khí cuồng nhiệt được tạo ra bởi rất đông người hâm mộ Myanmar ở trận đấu vào chiều 11/12.

Nói về quyết định bố trí Ngân Thị Vạn Sự nhô cao, thi đấu cùng Bích Thuỳ, Hải Yến, HLV trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ: "Sau trận thua Philippines, tôi đã có tính toán. Ở trận này, tuyển Việt Nam phải chơi tấn công, vì chỉ có điều này mới mang về bàn thắng. Tôi nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn. Sau khi có lợi thế, tôi tung Huỳnh Như vào để cầm trịch. Hỗ trợ phía sau là bộ đôi tiền vệ phòng ngự trẻ, khoẻ".

"Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan và Lê Thị Diễm My đã có kinh nghiệm thi đấu cùng nhau từ trước. Vì vậy, tôi để họ ra sân từ đầu và mang lại hiệu quả lớn", ông Chung cho biết thêm.

Dù đối mặt với khó khăn, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn đầy cảm xúc, nơi tinh thần kiên cường trở thành điểm tựa đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua thử thách mang tên Myanmar để giành chiến thắng quan trọng. Với chỉ hơn mười cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài, tiếng hô vang khiêm tốn vẫn đủ sức tiếp thêm năng lượng cho toàn đội trong trận cầu buộc phải thắng.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ rằng những lời động viên từ người hâm mộ và truyền thông chính là “ngọn lửa” giúp các cầu thủ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.

Hai bàn thắng của Vạn Sự và Thùy đều là kết quả của những miếng đánh đã được tập dượt kỹ lưỡng. Đặc biệt, pha bật cao đánh đầu của Vạn Sự, người chỉ cao 1m53, cho thấy tinh thần quyết đoán đáng ngợi khen. Trần Thị Duyên cũng để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn chắc chắn và đường kiến tạo chính xác mở điểm cho đội nhà.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển sẽ không chủ quan trước Indonesia ở trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, Vạn Sự xúc động cho biết mọi thành quả đều đến từ niềm tin mà ban huấn luyện đã dành cho toàn đội, giúp họ bước vào trận đấu với sự mạnh mẽ và tự tin cao nhất.

