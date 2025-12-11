Truyền thông Malaysia đau đớn khi thua U22 Việt Nam

U22 Malaysia thất thế sau trận thua U22 Việt Nam ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 chiều 11/12.

Hai bàn thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia Chiều tối 11/12, U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đầu bảng B.

Thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam tại sân Rajamangala khiến hành trình vào bán kết SEA Games 33 của U22 Malaysia trở nên khó khăn. Đoàn quân áo vàng-đen chỉ cần một kết quả hòa để tự quyết suất đi tiếp, nhưng hai bàn thua sớm đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của thầy trò HLV Nafuzi Zain.

Hai bàn thua chóng vánh trong hiệp một khiến U22 Malaysia không thể gượng dậy. Kết quả này đẩy thầy trò HLV Nafuzi xuống vị trí nhì bảng B với 3 điểm sau hai lượt trận. U22 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối, trong khi U22 Lào xếp cuối và đã bị loại.

Dù thất bại, U22 Malaysia vẫn còn cơ hội vào bán kết, nhưng quyền tự quyết giờ đã nằm ngoài tầm tay họ.

U22 Malaysia có thể bị loại ngay vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Tờ The Star bình luận: “Số phận của đội tuyển giờ nằm trong tay Indonesia”. Trong bài viết, tờ báo Malaysia cho rằng đội nhà xứng đáng nhận thất bại vì lối chơi thiếu quyết liệt và kỷ luật.

Theo điều lệ SEA Games 33, ba đội đứng nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào bán kết. Với việc chỉ sở hữu hiệu số +1, U22 Malaysia phải chờ đợi kết quả ở bảng C để biết số phận của mình.

Nếu U22 Indonesia không thể thắng U22 Myanmar với cách biệt từ ba bàn trở lên trong trận đấu ngày 12/12, Malaysia sẽ giành suất nhì bảng có thành tích tốt nhất và góp mặt tại bán kết.

Toàn đội Malaysia hiện chỉ còn biết trông chờ vào kết quả ở bảng đấu còn lại để nuôi hy vọng tiếp tục hành trình tại sân chơi khu vực.

