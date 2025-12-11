U22 Việt Nam thắng, kịch bản nào để U22 Indonesia đi tiếp?

Chiều 11/12, U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0 và mở ra cơ hội cho U22 Indonesia tiến vào bán kết SEA Games 33 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U22 Việt Nam cứu Indonesia "bàn thua trông thấy". Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Chiến thắng giúp U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, U22 Indonesia được cứu bởi chỉ cần trận U22 Việt Nam - U22 Malaysia có kết quả hòa, đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn bị loại.

Hiện tại, U22 Indonesia chưa có điểm nào cùng hiệu số -1. Cách duy nhất để thầy trò HLV Indra Sjafri đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là phải thắng đậm Myanmar ít nhất 3 bàn ở lượt cuối bảng C diễn ra vào ngày 12/12.

Đáng chú ý, U22 Malaysia đánh mất quyền tự quyết sau trận thua Việt Nam. Hiện tại, "Hổ Malay" có 3 điểm với hiệu số +1. Trong trường hợp U22 Indonesia thắng Myanmar với cách biệt từ 3 bàn trở lên, Malaysia sẽ bị loại.

Với U22 Indonesia, màn trình diễn của nhà đương kim vô địch kém thuyết phục. Trước giải, U22 Indonesia được đánh giá là một trong những đội có khả năng cạnh tranh cao. Do đó, thất bại 1-2 trước U22 Philippines hôm 8/12 tạo ra sức ép lớn về tâm lý.

Áp lực thực sự đối với Indonesia sẽ dồn cả vào trận đấu quyết định gặp Myanmar sắp tới.

Hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định đội đi tiếp với tư cách nhì bảng có thành tích tốt nhất.