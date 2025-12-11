Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

U22 Việt Nam thắng, kịch bản nào để U22 Indonesia đi tiếp?

  • Thứ năm, 11/12/2025 18:51 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Chiều 11/12, U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0 và mở ra cơ hội cho U22 Indonesia tiến vào bán kết SEA Games 33 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U22 Việt Nam cứu Indonesia "bàn thua trông thấy". Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Chiến thắng giúp U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, U22 Indonesia được cứu bởi chỉ cần trận U22 Việt Nam - U22 Malaysia có kết quả hòa, đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn bị loại.

Hiện tại, U22 Indonesia chưa có điểm nào cùng hiệu số -1. Cách duy nhất để thầy trò HLV Indra Sjafri đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là phải thắng đậm Myanmar ít nhất 3 bàn ở lượt cuối bảng C diễn ra vào ngày 12/12.

Đáng chú ý, U22 Malaysia đánh mất quyền tự quyết sau trận thua Việt Nam. Hiện tại, "Hổ Malay" có 3 điểm với hiệu số +1. Trong trường hợp U22 Indonesia thắng Myanmar với cách biệt từ 3 bàn trở lên, Malaysia sẽ bị loại.

Với U22 Indonesia, màn trình diễn của nhà đương kim vô địch kém thuyết phục. Trước giải, U22 Indonesia được đánh giá là một trong những đội có khả năng cạnh tranh cao. Do đó, thất bại 1-2 trước U22 Philippines hôm 8/12 tạo ra sức ép lớn về tâm lý.

Áp lực thực sự đối với Indonesia sẽ dồn cả vào trận đấu quyết định gặp Myanmar sắp tới.

U22 Indonesia anh 1

Hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định đội đi tiếp với tư cách nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U22 Việt Nam vào bán kết sau trận thắng thuyết phục Malaysia

Chiều 11/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia 2-0 ở trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

5 giờ trước

HLV Kim Sang-sik: 'U22 Việt Nam phải thắng Malaysia bằng mọi giá'

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự quyết tâm trước trận đấu quan trọng với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

26:1575 hôm qua

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 11/12: Điền kinh liên tiếp có HCV

Ngày thi đấu 11/12 của SEA Games 33, tâm điểm đổ dồn về môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia ở bảng B.

13 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U22 Indonesia U22 Indonesia

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý