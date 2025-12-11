CLB Nam Định bị loại khỏi giải châu Á dù thắng 9-0

Tối 11/12, Nam Định hủy diệt Eastern FC (Hong Kong, Trung Quốc) 9-0 trên sân nhà thuộc lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Nam Định suýt làm nên chuyện. Ảnh: CLB Nam Định.

Ở bảng F, Nam Định tưởng như đã có thể tạo nên kịch bản điên rồ nhất lịch sử các giải đấu cúp cấp CLB bóng đá châu Á, nhưng họ vẫn thiếu một bàn.

Trận thua 0-2 tai hại trên sân của đối thủ Ratchaburi ở lượt trước khiến CLB Nam Định không còn nắm quyền tự quyết tấm vé vào vòng trong. Thậm chí, cửa đi tiếp của họ rất hẹp khi cần thắng đậm Eastern và chờ Gamba Osaka hạ Ratchaburi.

Tại Thiên Trường, đại diện thành Nam suýt chút nữa tạo ra kịch bản điên rồ của AFC Champions League Two 2025/26. Họ dẫn trước Eastern FC tới 9-0 cho tới tận phút 90+3. Cùng giờ, Gamba Osaka đang dẫn Ratchaburi 2-0.

Lúc này, Nam Định chỉ cần ghi thêm một bàn là sẽ tạo ra địa chấn. Đáng tiếc, CLB V.League không thể làm nên kỳ tích trong những phút bù giờ ít ỏi còn lại, theo đó ngậm ngùi chia tay giải.

Ở bảng F, sau 6 lượt trận, Nam Định có cùng 7 điểm như Ratchaburi của Thái Lan. Hai đội cũng có cùng thành tích, hiệu số đối đầu (3-3) lẫn tổng hiệu số (+7), nhưng CLB Việt Nam bị loại vì ghi ít bàn thắng hơn (14 bàn thắng, 7 bàn thua) so với Ratchaburi (15 bàn thắng, 8 bàn thua).

Cay đắng cho Nam Định nhưng họ chỉ có thể tự trách chính mình vì thua hai bàn cuối trận trên đất Thái Lan ở lượt trước.