Vardy tỏa sáng, Cremonese giành chiến thắng lịch sử

Rạng sáng 2/12, lão tướng người Anh ghi 2 bàn giúp Cremonese đánh bại Bologna 3-1 ngay trên sân khách ở vòng 13 Serie A.

Cremonese tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại Serie A khi đánh bại Bologna 3-1 ngay trên sân khách, qua đó khép lại chuỗi 12 trận bất bại của đội bóng áo đỏ - xanh.

Bologna bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi, và Riccardo Orsolini suýt mở tỷ số chỉ sau ba phút với cú sút xoáy táo bạo. Đội chủ nhà liên tục dồn ép, buộc thủ thành Emil Audero phải trổ tài trước những pha dứt điểm liên tiếp của Domínguez và chính Orsolini.

Phung phí cơ hội, Bologna bất ngờ thủng lưới sau pha dứt điểm chuẩn xác của Martin Payero ở phút 31. Chưa đầy năm phút sau, Vardy thoát xuống phá bẫy việt vị và nâng tỷ số lên 2-0, khiến sân nhà Renato Dall’Ara như chết lặng.

Vardy tỏa sáng.

Hi vọng chỉ lóe lên cho Bologna ở phút bù giờ hiệp một khi Orsolini rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền. Nhưng mọi kế hoạch lật ngược thế cờ nhanh chóng sụp đổ khi hiệp hai vừa diễn ra được ít phút. Barbieri căng ngang từ cánh phải để Vardy băng vào, vượt qua thủ môn rồi ghi bàn thứ hai, tái lập lợi thế an toàn cho đội khách. Cả hai bàn thắng đều cho thấy khả năng chạy chỗ, dứt điểm chưa hề mai một của lão tướng người Anh.

Những nỗ lực muộn màng của Bologna, từ cú vô lê của Orsolini tới pha đánh đầu đưa bóng trúng xà của Baschirotto, đều không đủ để cứu vãn trận đấu. Cremonese đứng vững đến phút cuối, giành chiến thắng lịch sử đầu tiên trước Bologna kể từ năm 1990 và chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của đội chủ nhà.