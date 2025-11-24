Chiếc áo lạ của Vardy

Jamie Vardy gây chú ý đặc biệt với chiếc áo đấu mang dòng chữ "Becky 10" và đằng sau đó là một lý do đầy nhân văn.

Dòng chữ đặc biệt trên áo Vardy.

Ở tuổi 38, huyền thoại Leicester được HLV Davide Nicola điền tên đá chính trong cuộc tiếp đón AS Roma tại sân Giovanni Zini đêm 23/11. Nhưng giống toàn đội, Vardy không mang tên mình sau lưng áo. Thay vào đó, số 10 quen thuộc được ghép cùng chữ "Becky", tên người vợ Rebekah, 43 tuổi, như một cách tri ân đầy cảm xúc.

Cremonese đang tham gia chiến dịch xã hội "A Red to Violence", hoạt động nhân Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Đây là sáng kiến lan tỏa mạnh mẽ ở Serie A, khi một loạt đội bóng như Lecce, Lazio, Parma hay Udinese cũng đồng loạt hưởng ứng. Tất cả cầu thủ đều đổi tên áo sang tên một người phụ nữ có ý nghĩa đặc biệt với họ: mẹ, vợ, con gái hay người thân trong gia đình.

Vardy và Rebekah gắn bó từ năm 2014, kết hôn năm 2016 và xây dựng một gia đình đông đúc với 6 người con - gồm ba con chung, hai con riêng của Becky và một con riêng của Vardy. Việc tiền đạo người Anh lựa chọn ghi tên vợ trên áo không chỉ thể hiện sự ủng hộ chiến dịch mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về sự trân trọng dành cho những người phụ nữ trong cuộc đời mỗi cầu thủ.

Trận này, Vardy chơi mờ nhạt dù đá trọn vẹn 90 phút khiến Cremonese thua Roma 1-3. Đội chủ nhà giậm chân ở vị trí thứ 11 sau 12 vòng đấu. Trong khi đó, Roma bất ngờ chiếm đỉnh bảng Serie A khi hơn các đội bám đuổi 2 điểm.