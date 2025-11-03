Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vardy khiến Serie A 'dậy sóng'

  • Thứ hai, 3/11/2025 06:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Jamie Vardy trở thành tâm điểm chú ý tại Serie A sau màn trình diễn ấn tượng trong trận Cremonese để thua 1-2 trước Juventus ở vòng 10 Serie A hôm 2/11.

Vardy tỏa sáng ở Serie A. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu trên sân nhà, Vardy ghi bàn thắng thứ 2 trong 3 trận gần nhất, nhưng không thể giúp Cremonese thoát khỏi thất bại. Dù vậy, phong độ ấn tượng của tiền đạo 38 tuổi giúp anh nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Italy.

Football Italia ca ngợi phong độ của Vardy: “Tiền đạo giàu kinh nghiệm người Anh đã có bàn thắng thứ hai trong mùa, với pha dứt điểm tinh tế sau một tình huống phản công, mang lại tia hy vọng cho đội chủ nhà. Anh đã làm việc chăm chỉ và thể hiện khát khao ghi bàn rõ rệt".

Tạp chí thân Juventus, Black and White and Read All Over, cũng tỏ ra bất ngờ: “Vardy ghi bàn vào lưới Juventus ở năm 2025? Thật khó tin! Nhưng Vardy vẫn là chính mình – một kẻ gieo rắc hỗn loạn đúng nghĩa trên sân cỏ. Anh không bao giờ cho đối thủ một giây thảnh thơi khi pressing liên tục".

Corriere della Sera chấm Vardy điểm 6,5, mức cao nhất trong số các cầu thủ Cremonese. Tờ này viết: “Vardy luôn bị theo sát trong phần lớn trận đấu. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi trận đấu còn bảy phút, anh đã vượt qua Federico Gatti bằng tốc độ đáng kinh ngạc và khiến khán đài bùng nổ".

Ở tuổi 38, Vardy vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu và nguồn thể lực ấn tượng. Với 2 bàn thắng, anh hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của Cremonese, chỉ sau Federico Bonazzoli (4 bàn).

Cú đá phạt kiểu mới của Neymar Sáng 2/11, Neymar đá phạt gây sốt ở trận Santos hòa Fortaleza 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil.

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Duy Luân

Vardy Vardy serie a cremonese

    Đọc tiếp

    Onana tao ky tich tai Tho Nhi Ky hinh anh

    Onana tạo kỳ tích tại Thổ Nhĩ Kỳ

    2 giờ trước 06:14 3/11/2025

    0

    Ở vòng 11 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cuối tuần qua, André Onana viết nên trang sử mới trong trận hoà 0-0 giữa Galatasaray và Trabzonspor.

    Khoanh khac hiem co cua Rashford hinh anh

    Khoảnh khắc hiếm có của Rashford

    2 giờ trước 05:57 3/11/2025

    0

    Marcus Rashford tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo Barcelona khi góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia đánh bại Elche 3-1 tại vòng 11 La Liga rạng sáng 3/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý