Vardy khiến Serie A 'dậy sóng'

Tiền đạo Jamie Vardy trở thành tâm điểm chú ý tại Serie A sau màn trình diễn ấn tượng trong trận Cremonese để thua 1-2 trước Juventus ở vòng 10 Serie A hôm 2/11.

Vardy tỏa sáng ở Serie A. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu trên sân nhà, Vardy ghi bàn thắng thứ 2 trong 3 trận gần nhất, nhưng không thể giúp Cremonese thoát khỏi thất bại. Dù vậy, phong độ ấn tượng của tiền đạo 38 tuổi giúp anh nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Italy.

Football Italia ca ngợi phong độ của Vardy: “Tiền đạo giàu kinh nghiệm người Anh đã có bàn thắng thứ hai trong mùa, với pha dứt điểm tinh tế sau một tình huống phản công, mang lại tia hy vọng cho đội chủ nhà. Anh đã làm việc chăm chỉ và thể hiện khát khao ghi bàn rõ rệt".

Tạp chí thân Juventus, Black and White and Read All Over, cũng tỏ ra bất ngờ: “Vardy ghi bàn vào lưới Juventus ở năm 2025? Thật khó tin! Nhưng Vardy vẫn là chính mình – một kẻ gieo rắc hỗn loạn đúng nghĩa trên sân cỏ. Anh không bao giờ cho đối thủ một giây thảnh thơi khi pressing liên tục".

Corriere della Sera chấm Vardy điểm 6,5, mức cao nhất trong số các cầu thủ Cremonese. Tờ này viết: “Vardy luôn bị theo sát trong phần lớn trận đấu. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi trận đấu còn bảy phút, anh đã vượt qua Federico Gatti bằng tốc độ đáng kinh ngạc và khiến khán đài bùng nổ".

Ở tuổi 38, Vardy vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu và nguồn thể lực ấn tượng. Với 2 bàn thắng, anh hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của Cremonese, chỉ sau Federico Bonazzoli (4 bàn).

