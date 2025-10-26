Vardy ghi bàn đầu tiên tại Serie A

Rạng sáng 26/10, Jamie Vardy ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A, giúp Cremonese cầm hòa Atalanta 1-1 tại vòng 8.

Vardy cuối cùng cũng toả sáng tại Serie A.

Phút 78, tiền đạo kỳ cựu người Anh thoát xuống dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Cremonese. Vardy không giấu được niềm hạnh phúc khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A. Tuy nhiên, niềm vui của anh phần nào bị lấn át bởi tiếc nuối khi đội nhà không thể giữ trọn ba điểm, bởi Atalanta sau đó gỡ hòa 1-1 ở phút 84.

Ở tuổi 38, cựu ngôi sao Leicester City vẫn chứng tỏ phong độ ấn tượng và sự thích nghi đáng kinh ngạc tại giải đấu hàng đầu Italy. Pha lập công này không chỉ đánh dấu cột mốc cá nhân mà còn thể hiện bản lĩnh của một lão tướng từng làm nên lịch sử tại Premier League.

“Tôi thực sự rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên. Nhưng khi đã dẫn trước ở thời điểm muộn như vậy, tôi hơi thất vọng vì chúng tôi không giành được chiến thắng”, Vardy chia sẻ với Sky Sport sau trận đấu.

Để ăn mừng, Vardy thực hiện cú santo đẹp mắt, xua tan mọi nghi ngờ về thể lực của anh ở độ tuổi 38. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa bóng đá Anh và Serie A, Vardy không ngần ngại chỉ ra những điểm đặc trưng: “Serie A mang tính chiến thuật và chú trọng kiểm soát bóng hơn. Trong khi đó, Premier League là nơi của cường độ cao, nhịp độ nhanh, thường xuyên diễn ra những pha bóng qua lại liên tục".

Vardy vẫn bền bỉ ở tuổi 38.

"Ở đây, bạn có nhiều thời gian với bóng hơn, nhưng phải đảm bảo chọn vị trí chính xác. Dù sao thì bóng đá vẫn là bóng đá. Mỗi tuần là cuộc chiến 11 chọi 11, và bất kỳ đội nào cũng có thể đánh bại đối thủ”, anh phân tích.

Sự thích nghi của Vardy không chỉ dừng ở khía cạnh chuyên môn. Anh còn đang nỗ lực học tiếng Italy để hòa nhập tốt hơn với môi trường mới. “Tôi đang cố gắng học tiếng Italy. Các con tôi chắc chắn sẽ trêu chọc nếu tôi nói sai!” Vardy hóm hỉnh chia sẻ.

Mặc dù Cremonese không thể giành chiến thắng trước Atalanta, bàn thắng của Vardy là tín hiệu tích cực cho đội bóng tân binh. Sau 8 vòng, Cremonese giành 11 điểm, chỉ để thua 1 trận và đang là bất ngờ lớn của Serie A mùa này.