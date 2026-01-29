Đội bóng bị loại dù có 96% cơ hội đi tiếp ở Champions League

Marseille trải qua một trong những cú sốc lớn nhất tại Champions League mùa giải năm nay khi không thể giành quyền vào vòng play-off.

Marseille gây thất vọng.

Trước trận gặp Club Brugge ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, Opta đánh giá Marseille có tới 96% cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Một trận hòa trên sân khách, thậm chí thua tối thiểu cũng đủ để đại diện nước Pháp góp mặt trong top 24.

Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất xảy ra với đội bóng thành phố cảng nước Pháp. Trong chuyến làm khách trên sân của Club Brugge, Marseille thi đấu bế tắc và để thua đậm 0-3. Hàng công với sự góp mặt của Mason Greenwood không thể tạo ra khác biệt, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm trước sức ép của đội chủ nhà.

Thất bại không chỉ khiến Marseille trắng tay ở lượt trận cuối, mà còn làm hiệu số bàn thắng – bại của họ giảm mạnh. Chính điều đó đã khiến đội bóng Pháp bị đánh bật khỏi top 24 ở những giây phút cuối cùng của vòng phân hạng.

Trong khi đó, tận dụng cú sảy chân bất ngờ của Marseille, Benfica vươn lên chiếm vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng chung cuộc nhờ chiến thắng kịch tính 4-2 trước Real Madrid trên sân nhà. Họ vượt qua Marseille nhờ hiệu số tốt hơn (-2 so với -3).

Trước bàn thắng ở phút 90+8 của thủ môn Anatoliy Trubin, Benfica vẫn đứng ngoài cuộc chơi khi xếp thứ 25, thua Marseille ở chỉ số bàn thắng ghi được (9 so với 11), trong bối cảnh hai đội có cùng hiệu số -3.

Chỉ đến khi thủ môn Trubin ghi bàn không tưởng, cục diện mới đảo chiều. Hiệu số được cải thiện, Benfica vượt lên chiếm vị trí thứ 24 và giành lấy tấm vé dự vòng play-off, đồng thời tự tay loại Marseille khỏi Chanpions League.

Cầu thủ Marseille sốc khi bị loại. Ảnh: Reuters.

Với Club Brugge, chiến thắng 3-0 bất ngờ trước Marseille cũng giúp đại diện nước Bỉ thoát hiểm ngoạn mục và giành vé vào vòng play-off với vị trí thứ 19. Trước lượt trận này, Club Brugge còn thua Marseille 2 điểm trên BXH.

Việc đánh rơi tấm vé đi tiếp dù nắm lợi thế lớn trước vòng đấu cuối bị xem là thảm họa với Marseille. Đây là thất bại khó nuốt trôi, nhất là khi đội bóng được đánh giá cao và chỉ cần một kết quả hòa để hoàn thành mục tiêu.

Champions League một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt. Ở đó, chỉ một bàn thắng cũng đủ để thay đổi hoàn toàn số phận của các đội bóng. Với Marseille, họ chỉ còn biết tự trách mình vì màn trình diễn bạc nhược trên sân khách.

