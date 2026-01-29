Gyokeres bỏ lỡ gây sốc

Tiền đạo Viktor Gyokeres trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ Arsenal trong chiến thắng 3-2 trước Kairat Almaty ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League rạng sáng 29/1.

Gyokeres bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước Kairat.

Tình huống tranh cãi diễn ra trong hiệp một, khi Gyokeres băng vào đón đường căng ngang từ cánh phải. Ở cự ly chỉ khoảng 3 m, chân sút người Thụy Điển vươn người dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc và thậm chí bay hết đường biên ngang, mang về một quả ném biên cho đối thủ.

Dù Gyokeres dứt điểm trong tư thế không thật sự thuận lợi, pha bóng này vẫn khiến nhiều cổ động viên Arsenal choáng váng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, phản ứng của người hâm mộ nhanh chóng lan rộng.

Một tài khoản trên mạng xã hội X mỉa mai: "Bỏ lỡ kiểu này cũng cần có tài năng". Người khác hài hước ví von đó là "một pha phá bóng xuất sắc ngay trên vạch vôi", trong khi có ý kiến đùa rằng "Darwin Nunez đã có truyền nhân tại sân Emirates".

Dù vậy, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực Gyokeres, cho rằng pha bóng diễn ra quá nhanh và không hề đơn giản để xử lý.

Gyokeres góp công vào chiến thắng của Arsenal. Ảnh: Reuters.

Trước khi gây tranh cãi, Gyokeres thực tế có khởi đầu như mơ. Ngay phút thứ hai, tiền đạo 27 tuổi bứt tốc đón đường chọc khe tinh tế của Kai Havertz, rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Kairat, mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng này giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo tiền đề cho chiến thắng chung cuộc 3-2.

Đội bóng thành London đã toàn thắng cả 8 trận tại vòng phân hạng Champions League. "Pháo thủ" ghi tổng cộng 23 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 lần, những con số cho thấy sự cân bằng đáng nể giữa tấn công và phòng ngự.

Đây là thành tích phản ánh rõ sự ổn định và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện của Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.