Chuyện gì đã xảy ra ở phút 90+8 khiến Real Madrid sụp đổ?

Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin biến những giây cuối thành khoảnh khắc điên rồ nhất Champions League, khiến số phận Benfica và Real Madrid đảo chiều chỉ trong vài nhịp thở.

Trên sân Estadio da Luz, bàn thắng phút 90+8 của thủ thành Anatoliy Trubin tạo nên khoảnh khắc điên rồ, đồng thời là kết tinh của hàng loạt chi tiết nhỏ. Ở đó, những quyết định tưởng như mâu thuẫn, thậm chí nghịch lý lại đẩy kịch tính trận Benfica - Real Madrid lên đỉnh điểm.

Trước khi Trubin dâng cao ghi bàn quyết định giúp Benfica lách qua khe cửa hẹp giành vé vào vòng play-off, thầy trò HLV Jose Mourinho dường như hài lòng với tỷ số 3-2. Do đó, họ lùi sâu bảo vệ khung thành, thậm chí thủ môn Trubin còn được nhìn thấy ôm bóng câu giờ. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Kịch bản phút bù giờ điên rồ

Mọi thứ chỉ thật sự rõ ràng qua lời kể của Jose Mourinho. Ông thừa nhận ở thời điểm thực hiện những sự thay đổi người cuối cùng, mọi tính toán của ban huấn luyện đều hướng đến việc đóng đinh trận đấu với tỷ số 3-2.

Franjo Ivanovic và Antonio Silva được tung vào sân không phải để tấn công, mà làm chậm nhịp độ và bảo toàn lợi thế, nhất là khi Real Madrid chơi thiếu người. Benfica tin rằng như thế là đủ. Hay nói cách khác, Mourinho và ban huấn luyện cũng chưa thật sự nắm rõ tình hình.

Trubin trở thành người hùng theo cách khó tin.

Nhưng Champions League không vận hành theo logic giản đơn của một trận thắng - thua. Chỉ vài giây sau khi thực hiện hết các quyền thay người, thành viên ban huấn luyện mới thông báo cho Mourinho biết rằng tỷ số 3-2 là chưa đủ. Benfica cần thêm một bàn thắng nữa để vượt lên Marseille về hiệu số, giành vị trí cuối cùng dự play-off.

Khi ấy, "Người đặc biệt" không còn quân bài chiến thuật nào trong tay. Ông chỉ còn trông cậy vào một tình huống cố định. Chính vì thế, khoảnh khắc câu giờ trước đó không hề mâu thuẫn với bàn thắng ở phút 90+8. Đó là sự chuyển trạng thái đột ngột, gần như bản năng, khi Benfica vẫn đang lửng lơ giữa lựa chọn chấp nhận số phận hay liều lĩnh tất tay.

Ngay cả Trubin sau trận cũng thừa nhận anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi thấy các đồng đội chỉ tay về phía mình. "Chúng ta cần thêm một bàn thắng nữa", thông điệp ấy đến muộn nhưng vừa kịp lúc.

Sự thật là nếu thiếu đi may mắn, Benfica đã không có đêm điên rồ. Từ phút 87 đến 90+3, Mourinho thay gần như toàn bộ các cầu thủ tấn công. Đó là cách làm quen thuộc của Mourinho khi chủ động kéo nhịp độ xuống, bảo toàn tỷ số và khóa chặt chiến thắng. Ngay cả khi Real chỉ còn 10 người, Benfica vẫn chọn phương án an toàn tuyệt đối.

Quyết định trong tích tắc

Thế nhưng, Champions League đôi khi mở ra một lối thoát cho những ai kịp nhận ra sai lầm của chính mình. Ngay lập tức, Benfica chuyển từ trạng thái câu giờ sang tất tay chỉ trong vài chục giây. Một sự đảo chiều mang tính bản năng, hơn là chiến thuật.

Thầy trò Mourinho có chiến thắng đầy cảm xúc.

Yếu tố thời gian cũng đứng về phía Benfica. Trận đấu của họ kết thúc muộn nhất trong loạt trận cùng giờ, do hiệp một kéo dài hơn dự kiến vì nhiều tình huống gián đoạn. Trong khi đó, trận Brugge thắng Marseille kết thúc sớm hơn. Nhờ vậy, Benfica có đủ dữ kiện để biết chính xác mình cần gì ở những giây cuối cùng.

Chỉ cần hiệp một ngắn hơn vài phút, có lẽ Benfica không kịp sửa sai. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhất. Và trong đêm ác mộng của Real Madrid, Trubin viết nên cái kết không tưởng. Anh đánh đầu ghi bàn ở phút 90+8, qua đó thay đổi số phận cả mùa giải.

Ngay cả Thibaut Courtois, người trực tiếp bị Trubin chọc thủng lưới, cũng không thể không thán phục khoảnh khắc đặc biệt này. Thủ thành người Bỉ tiến đến chúc mừng Trubin sau trận, tạo nên một hình ảnh đầy cảm xúc.

Bàn thắng đưa Benfica vào vòng play-off theo kịch bản không tưởng, và đẩy Real xuống vị trí thứ 9, buộc "Kền kền trắng" phải đối mặt với rùi ro bị loại sớm. Ở Champions League, những điều điên rồ như thế luôn xảy ra càng tô đậm sức hấp dẫn đặc biệt của giải đấu này.

