MU quan tâm Leao

Manchester United được cho là bắt đầu các bước liên hệ đầu tiên với Rafael Leao trong bối cảnh cầu thủ này để ngỏ khả năng rời AC Milan.

Rafael Leao có thể rời AC Milan hè này

Theo nhà báo Pietro Balzano Prota, Manchester United vừa chính thức thiết lập các liên hệ bước đầu với người đại diện của cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế AC Milan. Đây được xem là động thái thăm dò quan trọng trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm những phương án chất lượng để tăng cường sức mạnh hàng công.

Tương lai của ngôi sao 26 tuổi tại sân San Siro trở nên khó đoán sau những tín hiệu trái chiều từ chính anh. Các nguồn tin nội bộ cho biết, cầu thủ người Bồ Đào Nha từng chia sẻ riêng với Zlatan Ibrahimovic về mong muốn tiếp tục gắn bó với AC Milan.

Tuy nhiên, trong các bài phỏng vấn công khai gần đây, Leao lại để ngỏ khả năng ra đi để thử sức tại một giải đấu mới, khiến ban lãnh đạo AC Milan không khỏi lo ngại về kế hoạch dài hạn của ngôi sao sinh năm 1999.

Đại diện Serie A hiện định giá Leao ở mức khoảng 50 triệu euro. Dù vậy, mức phí này vẫn chưa được chốt hạ chính thức. Nội bộ "Rossoneri" kỳ vọng màn trình diễn của anh tại World Cup 2026 sắp tới sẽ là yếu tố then chốt giúp giá trị của ngôi sao 26 tuổi tăng cao hơn.

Nếu tuyển thủ Bồ Đào Nha tiếp tục giữ thái độ không rõ ràng về tương lai, khả năng một thương vụ chuyển nhượng diễn ra trong mùa hè năm nay là hoàn toàn khả thi, và Manchester United có thể trở thành một điểm đến tiềm năng.

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