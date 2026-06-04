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Thể thao

MU sắp đổi chủ?

  • Thứ năm, 4/6/2026 09:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gia đình tỷ phú Glazer đang đối diện những cuộc thảo luận nội bộ căng thẳng về việc bán lại Manchester United cho chủ mới.

Nhà Glazer có thể cân nhắc bán Manchester United

Một chương mới đang dần mở ra tại sân Old Trafford khi gia đình tỷ phú Glazer bắt đầu cân nhắc việc chấm dứt triều đại kéo dài hơn 20 năm tại Manchester United. Theo các nguồn tin thân cận, một cuộc chuyển giao quyền lực mang tính lịch sử có thể sắp diễn ra, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong cơ cấu sở hữu của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

Theo Bloomberg, một bộ phận các cổ đông trong gia đình Glazer tại Mỹ bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc khả năng thoái vốn. Các cuộc thảo luận nội bộ ban đầu đang tập trung vào việc bán một phần hoặc toàn bộ cổ phần của một vài thành viên trong gia đình.

Hiện tại, nhóm thành viên ủng hộ việc ra đi nỗ lực thuyết phục những người còn lại cùng tham gia vào một thương vụ thoái vốn tổng thể. Đây được xem là một động thái bất ngờ, bởi gia đình Glazer vốn nổi tiếng với sự cứng rắn trong việc giữ quyền sở hữu bất chấp áp lực từ dư luận và các vấn đề tài chính của câu lạc bộ.

Các cuộc thảo luận mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi và chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra, nhưng thông tin này lập tức gây chấn động thị trường tài chính và cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Nếu gia đình Glazer thực sự thoái vốn, Manchester United hứa hẹn tạo nên một cuộc chạy đua khốc liệt giữa các tỷ phú và các quỹ đầu tư quốc tế nhằm sở hữu một trong những biểu tượng thể thao đắt giá nhất thế giới.

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Huy Trưởng

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