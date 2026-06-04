Thủ môn MU tăng giá mạnh

Chỉ trong vòng một năm, sự nghiệp của thủ môn Senne Lammens đã có bước tiến vượt bậc cả về chuyên môn lẫn giá trị chuyển nhượng.

Lammens có đà phát triển ấn tượng.

Từ một cái tên được định giá vỏn vẹn 9 triệu euro trước khi gia nhập MU cách đây một năm, Lammens hiện được Transfermarkt định giá tới 35 triệu euro. Thủ môn của MU hiện nằm trong top 6 thủ môn đắt giá nhất thế giới, theo chuyên trang định giá cầu thủ nói trên.

Sự thăng tiến mạnh mẽ này giúp Lammens trở thành một trong những thủ môn tăng giá nhanh nhất châu Âu. Chỉ những cái tên hàng đầu như Gianluigi Donnarumma, Bart Verbruggen, Joan Garcia, Diogo Costa và Gregor Kobel được định giá cao hơn thủ thành của MU.

Mùa giải vừa qua chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của Lammens trong màu áo "Quỷ đỏ". Khả năng phản xạ, làm chủ vùng cấm và chơi chân ngày càng hoàn thiện giúp anh dần khẳng định vị trí tại sân Old Trafford. Sau khi mùa giải khép lại, Lammens được Ban tổ chức Premier League vinh danh là "Bản hợp đồng hay nhất mùa".

Không chỉ tạo dấu ấn ở cấp câu lạc bộ, Lammens còn nổi lên như một trong những thủ môn triển vọng nhất của bóng đá Bỉ. Dù chưa thể cạnh tranh suất bắt chính với Thibaut Courtois tại World Cup 2026, thủ môn của MU vẫn sở hữu một tương lai đầy hứa hẹn.

Đáng chú ý, dù mới 23 tuổi, Lammens đã vượt qua nhiều thủ môn giàu kinh nghiệm để góp mặt trong nhóm những người gác đền hàng đầu của bóng đá thế giới. Với đà phát triển hiện tại, giới chuyên môn tin rằng giá trị của Lammens hoàn toàn có thể tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.