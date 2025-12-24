HLV Kim Sang-sik nhận HCV vàng 24K tri ân sau kỳ tích SEA Games 33

Sáng 24/12, tại trụ sở VFF, HLV Kim Sang Sik được trao tặng tấm huy chương vàng chế tác từ vàng 24K như lời cảm ơn cho dấu ấn lịch sử cùng U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Theo quy định của SEA Games 33, ban tổ chức chỉ trao huy chương cho 23 cầu thủ thi đấu. Ban huấn luyện không nằm trong diện nhận thưởng, khiến những đóng góp phía sau hậu trường không được ghi nhận bằng hiện vật. Vì vậy, báo Tuổi Trẻ phối hợp với PNJ thực hiện tặng phẩm đặc biệt dành cho HLV Kim Sang Sik, người đưa U22 Việt Nam giành HCV lịch sử tại đại hội.

Tấm huy chương được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, nặng 33 chỉ, tượng trưng cho kỳ SEA Games lần thứ 33. Món quà có giá trị hơn 500 triệu đồng, nhưng ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất. Nó đánh dấu hành trình thành công của chiến lược gia người Hàn Quốc, người trong năm 2025 còn mang về thêm hai danh hiệu khác cho bóng đá Việt Nam là chức vô địch U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo VFF, đại diện báo chí, nhà tài trợ. Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng với đóng góp của HLV Kim Sang-sik, đồng thời mong muốn trong tương lai nhà cầm quân này tiếp tục mang về thêm nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam.

Nhận món quà, HLV Kim không giấu được sự xúc động. Ông gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và những đơn vị đã luôn đồng hành, xem đây là nguồn động viên lớn để tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Đây là chiếc Huy chương Vàng 33 chỉ vàng 24K độc bản từ nhãn hàng. Ảnh: Nam Trần.



Về mặt hình thức, chiếc huy chương được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, lồng ghép nhiều biểu tượng văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc. Quốc kỳ hai nước song hành trên bề mặt huy chương, thể hiện mối gắn kết giữa “thầy Hàn - trò Việt”. Hình ảnh trái bóng kết hợp nón lá, cây tre, hoa Mugunghwa và cung điện Hoàng gia Hàn Quốc được khắc chạm tinh xảo, tái hiện hành trình giao thoa giữa hai nền bóng đá.

HLV Kim được bổ nhiệm dẫn dắt U22 Việt Nam đầu năm 2025. Chỉ trong thời gian ngắn, ông giúp đội tuyển trẻ vượt qua nhiều thử thách để bước lên bục cao nhất SEA Games 33, chấm dứt cơn khát HCV kéo dài của bóng đá nam Việt Nam ở đấu trường này.

Tấm huy chương vàng 24K không chỉ là sự bù đắp cho khoảng trống trong quy định trao thưởng của SEA Games, mà còn là lời ghi nhận trang trọng dành cho người đứng sau thành công của U22 Việt Nam, một nhân vật đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá nước nhà.