Khoảnh khắc gây sốt của HLV Kim Sang-sik và Amorim

Nhiều CĐV Việt Nam đã “đào" lại một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik bắt tay thân mật với HLV Ruben Amorim của MU cách đây nửa năm.

HLV Kim Sang-sik bắt tay Amorim.

Bức ảnh được chụp vào cuối tháng 5/2025, khi HLV Kim Sang-sik đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) trong trận giao hữu với MU.

Ở trận đấu đặc biệt này, đội hình quy tụ những cầu thủ hàng đầu khu vực của HLV Kim đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại MU của HLV Amorim với tỷ số 1-0.

Khoảnh khắc hai nhà cầm quân bắt tay nhau sau trận đấu vốn chỉ mang ý nghĩa xã giao thông thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh HLV Kim liên tiếp gặt hái thành công cùng bóng đá Việt Nam, hình ảnh ấy bỗng được cộng đồng mạng nhìn nhận theo góc nhìn khác.

Trên mạng xã hội, CĐV để lại hàng loạt bình luận dí dỏm, biến bức ảnh thành một câu chuyện vui bên lề chiến tích. Một CĐV đùa vui: “Có lẽ Amorim nên sang học HLV Kim cách để vô địch”. Tài khoản khác bình luận: “HLV Kim xoay chuyển cục diện trận đấu ấn tượng hơn hẳn Amorim”.

Dù chỉ mang tính giải trí, nhưng sự lan tỏa của khoảnh khắc này cho thấy sức hút rất lớn từ thành công của U22 Việt Nam cũng như hình ảnh ngày càng được yêu mến của HLV Kim. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã lập “hat-trick” danh hiệu cùng các đội tuyển Việt Nam chỉ trong vòng một năm qua.

