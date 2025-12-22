Công bố danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026

Tối 22/12, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, đánh dấu bước khởi động quan trọng sau chức vô địch SEA Games 33.

Thành phần U23 là lứa nòng cốt vừa vô địch SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Không nằm ngoài dự đoán, bộ khung của đội tuyển tiếp tục được xây dựng quanh 23 cầu thủ vừa đăng quang tại đấu trường khu vực. Đây là lực lượng chứng minh bản lĩnh, sự gắn kết và khả năng chịu áp lực ở những trận cầu đỉnh cao.

Bên cạnh nòng cốt quen thuộc, danh sách lần này ghi nhận sự trở lại của hai gương mặt giàu kinh nghiệm là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội FC) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM). Cả hai đều thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây, được đánh giá cao ở khả năng hòa nhập nhanh, phù hợp với triết lý kiểm soát và chuyển trạng thái mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng cho U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 23/12. Ba ngày sau, toàn đội lên đường sang Qatar tập huấn, tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và rà soát nhân sự. Trong thời gian tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria. Đó là màn thử lửa cần thiết trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Kết thúc giai đoạn chuẩn bị tại Qatar, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự VCK U23 châu Á. Tại vòng bảng, đội lần lượt đối đầu U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà U23 Saudi Arabia (12/1) với bảng đấu được dự báo nhiều thách thức.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tinh thần hưng phấn sau SEA Games 33, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi châu lục.