Việt Nam giành HCV hiệu quả bậc nhất SEA Games 33

Không cần lực lượng đông đảo, thể thao Việt Nam ghi dấu ấn tại SEA Games 33 khi nằm trong nhóm hiệu quả nhất khu vực về tỷ lệ giành HCV trên số VĐV tham dự.

Việt Nam cử ít VĐV nhưng đứng thứ 3 toàn đoàn ở SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Bức tranh toàn cảnh về hiệu suất giành HCV tại SEA Games 33 được phác họa rõ nét qua bảng so sánh giữa số lượng VĐV tham dự và số HCV giành được của các quốc gia. Thống kê cho thấy cách mỗi đoàn thể thao sử dụng nguồn lực hiệu quả đến đâu.

Không ngoài dự đoán, Thái Lan đứng đầu về hiệu suất HCV. Với 1.531 VĐV, đoàn chủ nhà giành tới 233 HCV, tương đương 15,2 HCV trên mỗi 100 VĐV, vượt trội so với phần còn lại. Lợi thế sân nhà, sự đầu tư trọng điểm cùng lực lượng đông đảo giúp Thái Lan khẳng định vị thế số một của thể thao khu vực.

Đáng chú ý, Việt Nam là đoàn Thể thao gây ấn tượng mạnh về mặt hiệu quả. Việt Nam chỉ cử 842 VĐV nhưng thu về 87 HCV. Trung bình cứ 100 VĐV mang về cho đoàn Việt Nam 10,3 HCV, xếp thứ hai toàn khu vực. Con số cho thấy chiến lược tập trung vào các môn thế mạnh và lựa chọn lực lượng tinh gọn của đoàn phát huy tác dụng rõ rệt.

Trong khi đó, Indonesia đứng ngay sau với 91 HCV từ 1.021 VĐV, đạt 8,9 HCV/100 VĐV. Đoàn Việt Nam chỉ kém Indonesia 4 HCV, nhưng số lượng VĐV tham dự SEA Games 33 thấp hơn nhiều so với xứ vạn đảo (ít hơn 179 VĐV).

Ở nhóm tiếp theo, Singapore giành 52 HCV với 930 VĐV, đạt hiệu suất 5,6, trong khi Malaysia có 57 HCV từ 1.166 VĐV, tương đương 4,9 HCV/100 VĐV. Philippines xếp sau với hiệu suất 4,3, phản ánh sự ổn định nhưng chưa thật sự bứt phá.

Trái ngược hoàn toàn là trường hợp của Myanmar. Dù mang tới gần 1.500 VĐV - thuộc nhóm đông nhất đại hội, nhưng giành vỏn vẹn 3 HCV với hiệu suất 0,2, thấp nhất trong nhóm các quốc gia có quy mô lớn. Lào và Brunei cũng gặp khó khi số HCV thu về rất hạn chế so với lực lượng tham dự.

SEA Games 2025 rõ ràng không chỉ là cuộc đua về tổng HCV, mà còn là thước đo cho chất lượng đầu tư, chiến lược đào tạo và khả năng tối ưu nguồn lực. Và ở khía cạnh đó, Việt Nam là một trong những đoàn thể thao hiệu quả bậc nhất Đông Nam Á.

