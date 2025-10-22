Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Gyokeres tỏa sáng, Arsenal vùi dập Atletico Madrid

  • Thứ tư, 22/10/2025 03:51 (GMT+7)
  • 03:51 22/10/2025

Rạng sáng 22/10, Arsenal đánh bại Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà ở Champions League.

Gyokeres ghi bàn trở lại sau 9 trận tịt ngòi.

Trong hiệp một, Arsenal nắm thế chủ động nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Atletico Madrid. Thậm chí, đại diện La Liga còn suýt mở tỷ số, sau cú sút xa trúng xà của Julian Alvarez.

Thế trận bế tắc một lần nữa được Arsenal giải quyết bằng một tình huống cố định. Phút 57, Declan Rice treo bóng để Gabriel bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Jan Oblak cơ hội cản phá.

Bàn mở tỷ số giúp chủ nhà thi đấu thăng hoa, trong khi hàng thủ Atletico lại tỏ rõ sự lúng túng. Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số, Gabriel Martinelli tỏa sáng với pha xâm nhập vùng cấm, trước khi đặt lòng kỹ thuật, nhân đôi cách biệt.

Phút 67 và 70, Viktor Gyokeres chấm dứt chuỗi 9 trận tịt ngòi bằng 2 bàn thắng. Tiền đạo người Thụy Điển tận dụng nỗ lực không thành của Erebechi Eze để sút tung lưới Atletico từ cự ly gần, trước khi dùng bụng ghi bàn ấn định thắng lợi đậm đà cho "Pháo thủ".

CĐV Arsenal trải qua những ngày tháng tươi đẹp với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại Champions League, CLB Bắc London vững vàng ở top 3 với 3 trận thắng, thành tích chỉ PSG và Inter làm được. Trong khi đó, Atletico Madrid ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với chỉ 1 trận thắng.

Ở lượt tiếp theo, Arsenal sẽ đối đầu Slavia Prague, trong khi Atletico gặp Union SG.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Arsenal khiến Atletico nổi giận

Atletico Madrid tức giận gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) sau sự cố thiếu nước nóng tại sân vận động Emirates.

06:20 21/10/2025

Duy Anh

Arsenal đấu Atletico Madrid Arsenal Atletico Madrid Cúp C1

    Đọc tiếp

    Liverpool dung tuong Jota hinh anh

    Liverpool dựng tượng Jota

    08:25 8/10/2025 08:25 8/10/2025

    0

    Người hâm mộ quyên góp hơn 225.000 bảng tưởng nhớ Diogo Jota, đồng thời Liverpool lên kế hoạch dựng tượng ngôi sao xấu số qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc hồi tháng 7.

    Alvarez muon roi Atletico hinh anh

    Alvarez muốn rời Atletico

    26 phút trước 18:00 24/10/2025

    0

    Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý