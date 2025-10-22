Gyokeres tỏa sáng, Arsenal vùi dập Atletico Madrid

Rạng sáng 22/10, Arsenal đánh bại Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà ở Champions League.

Gyokeres ghi bàn trở lại sau 9 trận tịt ngòi.

Trong hiệp một, Arsenal nắm thế chủ động nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Atletico Madrid. Thậm chí, đại diện La Liga còn suýt mở tỷ số, sau cú sút xa trúng xà của Julian Alvarez.

Thế trận bế tắc một lần nữa được Arsenal giải quyết bằng một tình huống cố định. Phút 57, Declan Rice treo bóng để Gabriel bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Jan Oblak cơ hội cản phá.

Bàn mở tỷ số giúp chủ nhà thi đấu thăng hoa, trong khi hàng thủ Atletico lại tỏ rõ sự lúng túng. Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số, Gabriel Martinelli tỏa sáng với pha xâm nhập vùng cấm, trước khi đặt lòng kỹ thuật, nhân đôi cách biệt.

Phút 67 và 70, Viktor Gyokeres chấm dứt chuỗi 9 trận tịt ngòi bằng 2 bàn thắng. Tiền đạo người Thụy Điển tận dụng nỗ lực không thành của Erebechi Eze để sút tung lưới Atletico từ cự ly gần, trước khi dùng bụng ghi bàn ấn định thắng lợi đậm đà cho "Pháo thủ".

CĐV Arsenal trải qua những ngày tháng tươi đẹp với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại Champions League, CLB Bắc London vững vàng ở top 3 với 3 trận thắng, thành tích chỉ PSG và Inter làm được. Trong khi đó, Atletico Madrid ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với chỉ 1 trận thắng.

Ở lượt tiếp theo, Arsenal sẽ đối đầu Slavia Prague, trong khi Atletico gặp Union SG.