Mourinho đã đúng về Newcastle

Trước trận đấu, "Người đặc biệt" e dè khi phải làm khách tại St James’ Park. Thực tế cho thấy Benfica gần như bị "hủy diệt" tại sân Newcastle.

Rạng sáng 22/10, thầy trò Jose Mourinho thua đậm chủ nhà Newcastle 0-3 tại vòng phân hạng Champions League. Cú đúp của Harvey Barnes và một bàn từ Gordon nhấn chìm đội khách. Trước trận, nhiều người tin rằng Benfica sẽ gặp khó, nhưng ít ai ngờ họ thua tan nát đến như vậy.

Sự đáng sợ của St James Park

Trong bài phỏng vấn trước trận, Jose Mourinho ca ngợi các cổ động viên Newcastle United, cho rằng St James’ Park là “pháo đài bất khả xâm phạm”, khi người hâm mộ không chỉ đến để xem bóng đá. "Họ như thi đấu cùng cầu thủ", Mourinho nói. "Văn hoá bóng đá ở Newcastle rất khác so với London hay Manchester".

Trận đấu này cho thấy sức mạnh đáng gờm của Newcastle trên sân nhà. Anthony Gordon, ngôi sao sáng của Newcastle, tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của CLB ghi bàn trong ba trận Champions League liên tiếp. Pha lập công của anh ở phút 32 từ đường chuyền của Jacob Murphy đã mở ra chiến thắng cho “Chích chòe”. Harvey Barnes cũng góp phần quan trọng với một cú đúp, trong đó có bàn thắng được kiến tạo bởi chính Gordon, ấn định tỷ số 3-0.

Mọi thứ không chỉ đơn thuần là kết quả hay 3 điểm chung cuộc, chiến thắng này cho thấy Newcastle đang vươn mình trở thành thế lực tại châu Âu. Với điểm tựa St James Park, họ có thể hạ bất cứ đối thủ nào. Benfica là nạn nhân mới nhất. Đội bóng Bồ Đào Nha là khách quen của Champions League, nhưng khi làm khách trước Newcastle, họ lép vế hoàn toàn. Đừng quên rằng đây cũng chỉ mới là chuỗi trận thắng thứ hai liên tiếp của Newcastle tại Champions League, thành tích họ lần đầu tiên tái lập kể từ tháng 2/2003.

Newcastle áp đảo hoàn toàn Benfica

Nỗi lo của Mourinho

Đối với Jose Mourinho, St James’ Park dường như luôn là “cơn ác mộng”. Trong 12 lần làm khách tại đây, ông chỉ giành được 3 chiến thắng. Trận thua này càng khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thêm áp lực, khi. Benfica là đội duy nhất thua cả ba trận đầu tiên ở vòng phân hạng Champions League mùa này, tính đến thời điểm hiện tại.

Chiến thuật hợp lý và lối chơi bùng nổ của Newcastle đã khiến Benfica, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, hoàn toàn bất lực. Người hâm mộ Benfica có lý do để lo lắng khi đội bóng không chỉ thể hiện phong độ kém cỏi mà còn thi đấu với tinh thần bạc nhược.

So với trận thua bạc nhược trước Chelsea, đoàn quân của Mourinho cho thấy rất ít sự cải thiện về lối chơi trên sân St James' Park. Dấu hỏi về bản lĩnh và tài cầm quân của Mourinho tại châu Âu cũng bị đặt câu hỏi.

Lần trở lại Champions League đầu tiên sau 5 năm của Mourinho đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn. Lần cuối ông dẫn dắt tại giải đấu này là với Tottenham Hotspur mùa 2019/20. Kể từ đó, Mourinho gần như xa rời đỉnh cao Champions League, khi chỉ dẫn dắt các CLB chơi ở Europa League hay Europa Conference League. Khi làm việc ở Fenerbahce, Mourinho hai năm liên tiếp bị loại ở vòng play-off Champions League.

Với Benfica, Mourinho sẽ có cơ hội lần đầu tiên trải nghiệm thể thức mới của Champions League (league phase). Đây cũng là dịp để “Người đặc biệt” chứng minh ông chưa hết thời. Song, mọi thứ đang rất đáng lo cho Mourinho.