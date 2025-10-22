Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mourinho nhận trái đắng tại Champions League

  • Thứ tư, 22/10/2025 03:51 (GMT+7)
Rạng sáng 22/10, thầy trò Jose Mourinho thua đậm chủ nhà Newcastle 0-3 tại vòng phân hạng Champions League.

Benfica thua tâm phục khẩu phục.

So với trận thua bạc nhược trước Chelsea, đoàn quân của Jose Mourinho đã có sự cải thiện về lối chơi. Trên sân St James' Park, Benfica thi đấu sòng phẳng và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp đấu đầu tiên. Dù vậy, Dodi Lukebakio cùng đồng đội lại thiếu đi sự chuẩn xác ở những thời khắc quyết định.

Đại diện Bồ Đào Nha dứt điểm tệ, để rồi trả giá sau thoáng mất tập trung ở phút 32, Jacob Murphy thoát xuống rất nhanh bên cánh phải, trước khi căng ngang vừa tầm để Anthony Gordon thoải mái đệm bóng từ cự ly gần, mở tỷ số cho Newcastle.

Khoảnh khắc này đưa Gordon vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Champions League cho Newcastle. Chân sút người Anh đã xé lưới Barcelona, Union SG và giờ là Benfica.

Sang hiệp hai, Benfica đánh mất sự chủ động và chỉ biết gồng mình chống đỡ những pha lên bóng của chủ nhà. Phút 71, đội hình dâng cao khiến đại diện Bồ Đào nha không kịp lùi về khi Nick Pope thực hiện pha ném bóng mạnh. Harvey Barnes băng lên, trước khi tung cú sút chìm vào góc xa, hạ gục thủ thành Anatoliy Trubin. 11 phút sau, Mourinho bất lực nhìn Gordon kiến tạo cho Barnes hạ Trubin lần thứ 2 trong pha đối mặt.

Cầu thủ Benfica sa sút tinh thần và chỉ biết chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đoàn quân của "Người đặc biệt" thua 2 trận liên tiếp, qua đó tiếp tục đứng ở nhóm 3 đội cuối bảng. Trong khi đó, Newcastle có lần đầu tiên sau 23 năm giành chiến thắng ở 2 trận Champions League liên tiếp.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

