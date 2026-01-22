CĐV MU yêu cầu tỷ phú Ratcliffe rời đội bóng

Làn sóng phản đối ban lãnh đạo MU tiếp tục leo thang khi nhóm cổ động viên The 1958 xác nhận sẽ tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS.

Sir Jim Ratcliffe bị phản đối khi chưa thể giúp MU thoát khỏi khủng hoảng.

Dự kiến, khoảng 5.000 đến 6.000 người hâm mộ sẽ tập trung bên ngoài Old Trafford trước trận gặp Fulham vào ngày 1/2. Trong tuyên bố chính thức, nhóm The 1958 chỉ trích Ratcliffe vì "đứng chung hàng ngũ với nhà Glazer", cho rằng ông không mang đến sự thay đổi như kỳ vọng, mà ngược lại, góp phần duy trì mô hình quản lý bị xem là nguyên nhân của sự sa sút kéo dài.

Việc Ruben Amorim bị sa thải hôm 5/1, sau khi công khai bất đồng với Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, càng khiến làn sóng phẫn nộ dâng cao. Nhóm The 1958 cho rằng Ratcliffe đang lãng phí thời gian, yêu cầu ông rời đi, đồng thời nhấn mạnh: "Đây không còn là câu chuyện quyền sở hữu, mà là vấn đề sinh tồn của bản sắc, văn hóa và giá trị MU".

The 1958 kêu gọi người hâm mộ cùng xuống đường để gửi thông điệp rõ ràng tới ban lãnh đạo, khẳng định sự kiên nhẫn cạn kiệt và yêu cầu những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Lịch sử cho thấy, các cuộc biểu tình của CĐV MU từng tạo ra sức ép lớn, và lần này, họ tin rằng tình hình có thể chuyển biến tích cực.

Dù MU vừa giành chiến thắng trước Man City trong trận ra mắt của HLV tạm quyền Michael Carrick và đứng thứ 5 tại Premier League, mùa giải hiện tại vẫn bị coi là thất bại. "Quỷ đỏ" sớm bị loại khỏi cả League Cup lẫn FA Cup, nối dài chuỗi thất vọng kéo dài nhiều năm.

Kể từ khi Jim Ratcliffe chính thức trở thành cổ đông thiểu số vào tháng 2/2024, tình hình của MU không có dấu hiệu khởi sắc. Đội bóng trải qua mùa giải tệ nhất trong 51 năm với vị trí thứ 15, vắng mặt hoàn toàn ở các cúp châu Âu, thua Tottenham trong trận chung kết Europa League.