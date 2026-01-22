Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Carrick từ chối dự cuộc họp của MU

  Thứ năm, 22/1/2026 18:15 (GMT+7)
Michael Carrick quyết định không tham dự cuộc họp ban điều hành của MU dự kiến tổ chức tại Monaco tuần này.

Carrick mang đến sự tươi mới cho Manchester United.

Theo The Times, cuộc họp nhằm thảo luận về định hướng tương lai của đội bóng, nhưng Carrick cho rằng việc di chuyển đến miền Nam nước Pháp là không cần thiết. Lý do là cựu tiền vệ người Anh còn nhiều công việc quan trọng phải chỉ đạo trên sân tập.

Cùng thời điểm, Carrick thẳng thắn thông báo với ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" rằng anh sẽ áp dụng một cách tiếp cận khác biệt trong việc huấn luyện và chuẩn bị cho các trận đấu.

HLV tạm quyền của MU nhấn mạnh ưu tiên chất lượng hơn số lượng trong các buổi tập. Theo Carrick, việc các cầu thủ trao đổi thẳng thắn với nhau, đôi khi phải đối mặt với những lời nói khắc nghiệt và trung thực đến mức tàn nhẫn, mang lại giá trị không kém gì so với việc cầm bóng luyện tập.

Dù không đến Monaco để họp trực tiếp cùng đội ngũ điều hành, việc Carrick ở lại Carrington để làm việc cùng cầu thủ được đánh giá cao. Các nguồn tin nội bộ cho biết Sir Jim Ratcliffe rất ấn tượng với thái độ của Carrick.

Ratcliffe nhận thấy Carrick không chỉ có tầm nhìn chiến thuật mà còn sở hữu khả năng giao tiếp và lãnh đạo tinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn chuyển giao và áp lực lớn.

Quyết định ở lại Manchester để tập trung vào sân tập thay vì tham dự cuộc họp tại Monaco được xem là minh chứng cho sự tận tâm và chuyên nghiệp của Carrick.

Carrick chỉ đảm nhận vai trò tạm quyền, nhưng đang dần khẳng định phong cách riêng, khác biệt so với các đời HLV trước đó. Sự ủng hộ từ Ratcliffe có thể mở ra cơ hội để Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới, nếu kết quả thi đấu khả quan.

