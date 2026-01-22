MU tự đánh rơi điểm, không chỉ vì một sai lầm

Một quyết định bị thừa nhận là sai không đủ để che đi thực tế rằng Manchester United đã có thừa cơ hội, nhưng thiếu bản lĩnh để kết liễu Burnley.

Hội đồng các tình huống then chốt (KMI) của Premier League xác nhận Manchester United đã bị từ chối oan một bàn thắng hợp lệ trong trận hòa 2-2 với Burnley hôm 8/1, khi pha lập công của Lisandro Martinez ở hiệp một không được công nhận do quyết định sai của trọng tài.

Theo kết luận của KMI, tình huống va chạm giữa Martinez và Kyle Walker là không đủ để thổi phạt. Walker đã phóng đại tác động, trong khi trọng tài Stuart Attwell xử lý không chính xác. Về nguyên tắc, bàn thắng của trung vệ người Argentina lẽ ra phải được công nhận cho MU.

Sai lầm ấy xảy ra ở thời điểm nhạy cảm. MU khi đó đang bị dẫn 0-1 sau pha phản lưới của Ayden Heaven và rất cần bàn gỡ để ổn định thế trận. Việc không được công nhận bàn thắng khiến đội khách tiếp tục rơi vào trạng thái ức chế, buộc phải đuổi theo tỷ số trong bối cảnh tâm lý bị ảnh hưởng rõ rệt.

Dù vậy, nếu chỉ dừng lại ở câu chuyện trọng tài, trận đấu sẽ bị nhìn nhận một cách đơn giản. Sau giờ nghỉ, MU vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Benjamin Sesko tỏa sáng với cú đúp, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1. Thế trận lúc này nghiêng về MU, nhưng những vấn đề quen thuộc lại xuất hiện đúng thời điểm quan trọng.

Hàng thủ thiếu tập trung đã tạo điều kiện để Jaidon Anthony ghi bàn gỡ hòa ở phút 66, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng, bất chấp việc MU tạo ra thế trận vượt trội trong phần lớn thời gian.

Theo thống kê từ FlashScore, Burnley chỉ đạt 0,24 xG (tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng), trong khi MU lên tới 2,55 xG. Đội khách bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội rõ ràng. Matheus Cunha và Patrick Dorgu đều có những pha dứt điểm bị phá ngay trên vạch vôi. Shea Lacey sút trúng xà ngang. Thủ môn Martin Dubravka của Burnley phải thực hiện tới 6 pha cứu thua. Đây không phải trận MU bị lép vế, mà là trận họ không tận dụng được lợi thế của mình.

Việc KMI thừa nhận sai sót là cần thiết để làm rõ tính công bằng. Tuy nhiên, đó không thể là lời bào chữa cho kết quả hòa. Phung phí cơ hội, phòng ngự thiếu chắc chắn và khả năng quản lý thế trận kém mới là những nguyên nhân trực tiếp khiến MU đánh rơi hai điểm.

Trong một mùa giải đầy biến động, những chi tiết ấy càng trở nên chí mạng. MU không thể mãi sống với những chữ “giá như”. Muốn cạnh tranh, họ phải biết giành chiến thắng ngay cả khi mọi thứ không đứng về phía mình. Trận hòa Burnley là lời nhắc rõ ràng về bản lĩnh mà một đội bóng lớn cần có.