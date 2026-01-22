Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

2 cầu thủ rời MU trong tháng này

  • Thứ năm, 22/1/2026 13:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU quyết định để 2 tài năng trẻ Harry Amass và Toby Collyer ra đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Collyer (trái) và Amass tiếp tục rời MU để tích lũy kinh nghiệm.

Theo The Athletic, Harry Amass gia nhập Norwich City, còn Toby Collyer chuyển tới Hull City, đều tại Championship và kéo dài đến hết mùa giải. Thông tin cũng được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, khẳng định cả hai thương vụ hoàn tất, không kèm điều khoản mua đứt.

Với Amass, đây là bước đi tiếp theo sau nửa mùa giải khá thành công tại Sheffield Wednesday. Hậu vệ trái ra sân 21 trận, hai lần liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng của CLB. Dù Wednesday rất muốn mượn lại tài năng 18 tuổi, MU từ chối.

Môi trường cạnh tranh và tham vọng trụ hạng của Norwich được cho là phù hợp hơn với sự phát triển của cầu thủ từng ra mắt đội một "Quỷ đỏ" vào năm ngoái. Tại Carrow Road, Amass sẽ cạnh tranh vị trí với Benjamin Chrisene. Cầu thủ 22 tuổi của Norwich đang đạt phong độ cao với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 3 trận gần nhất.

Trong khi đó, Collyer là cái tên thứ hai rời Old Trafford theo dạng cho mượn. Tiền vệ này từng được trao cơ hội ra mắt dưới thời HLV Erik ten Hag, nhưng chưa thể chen chân vào đội hình chính. Tiền vệ phòng ngự này mới được MU gọi lại từ West Bromwich sau quãng thời gian thi đấu hạn chế tại Championship do chấn thương.

Trong bối cảnh Hull City đang nuôi tham vọng trở lại Premier League, Collyer được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn và góp phần giúp "Những chú hổ" hoàn thành mục tiêu ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

MU sớm chốt tương lai Bruno Fernandes

Manchester United chuẩn bị làm việc với Bruno Fernandes trước thềm World Cup, trong bối cảnh đội trưởng người Bồ Đào Nha liên tục phát đi những tín hiệu cứng rắn về tương lai của mình.

7 giờ trước

Carrick không lo thiếu việc nếu chia tay MU

Michael Carrick được Tottenham nhắm đến dài hạn cho vai trò HLV, trong bối cảnh tương lai của anh tại Manchester United không có gì đảm bảo.

19 giờ trước

Arsenal thắng Inter, vẫn nặng gánh trước MU

Sau chiến thắng 3-1 trước Inter Milan rạng sáng 21/1 tại Champions League, Arsenal vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm khi bước vào cuộc tiếp đón Manchester United ở vòng 23 Premier League.

21 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    U23 Thai Lan chot HLV truong den ASIAD hinh anh

    U23 Thái Lan chốt HLV trưởng đến ASIAD

    5 phút trước 14:05 22/1/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Thawachai Dumrongongtrakun, gia hạn hợp đồng dẫn dắt U23 Thái Lan đến hết môn bóng đá nam ASIAD 20 tại Nhật Bản.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý