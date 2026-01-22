2 cầu thủ rời MU trong tháng này

MU quyết định để 2 tài năng trẻ Harry Amass và Toby Collyer ra đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Collyer (trái) và Amass tiếp tục rời MU để tích lũy kinh nghiệm.

Theo The Athletic, Harry Amass gia nhập Norwich City, còn Toby Collyer chuyển tới Hull City, đều tại Championship và kéo dài đến hết mùa giải. Thông tin cũng được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, khẳng định cả hai thương vụ hoàn tất, không kèm điều khoản mua đứt.

Với Amass, đây là bước đi tiếp theo sau nửa mùa giải khá thành công tại Sheffield Wednesday. Hậu vệ trái ra sân 21 trận, hai lần liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng của CLB. Dù Wednesday rất muốn mượn lại tài năng 18 tuổi, MU từ chối.

Môi trường cạnh tranh và tham vọng trụ hạng của Norwich được cho là phù hợp hơn với sự phát triển của cầu thủ từng ra mắt đội một "Quỷ đỏ" vào năm ngoái. Tại Carrow Road, Amass sẽ cạnh tranh vị trí với Benjamin Chrisene. Cầu thủ 22 tuổi của Norwich đang đạt phong độ cao với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 3 trận gần nhất.

Trong khi đó, Collyer là cái tên thứ hai rời Old Trafford theo dạng cho mượn. Tiền vệ này từng được trao cơ hội ra mắt dưới thời HLV Erik ten Hag, nhưng chưa thể chen chân vào đội hình chính. Tiền vệ phòng ngự này mới được MU gọi lại từ West Bromwich sau quãng thời gian thi đấu hạn chế tại Championship do chấn thương.

Trong bối cảnh Hull City đang nuôi tham vọng trở lại Premier League, Collyer được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn và góp phần giúp "Những chú hổ" hoàn thành mục tiêu ở giai đoạn quyết định của mùa giải.