Greenwood vẫn còn giá trị với MU

Manchester United được cho là đang cân nhắc kĩ lưỡng trường hợp của Mason Greenwood sau khi cầu thủ này đạt phong độ ấn tượng trong màu áo Marseille.

Manchester United có liên hệ thăm dò với Marseille về khả năng đưa Mason Greenwood trở lại Old Trafford.

Theo Sky Sports, Manchester United có liên hệ thăm dò với Marseille về khả năng đưa Mason Greenwood trở lại Old Trafford. Đội chủ sân Old Trafford hiện nắm trong tay điều khoản mua lại trị giá 42 triệu bảng.

Tình hình gấp rút hơn khi Atletico cũng được cho là đang theo sát diễn biến và sẵn sàng chi hơn 80 triệu bảng để có được sự phục vụ của ngôi sao người Anh. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết đây mới là trao đổi ban đầu, nội bộ MU vẫn cân nhắc và chưa có quyết định kích hoạt.

Thực tế, MU từng đi đến lựa chọn cắt đứt quan hệ chuyên môn với Greenwood. Bản hợp đồng cho mượn một mùa tới Getafe chỉ giúp trì hoãn quyết định.

Khi trở lại Anh, MU cho phép Greenwood gia nhập Marseille theo dạng bán đứt, khép lại một chương phức tạp giữa đôi bên. Dẫu vậy, thương vụ này được cài những điều khoản để MU tiếp tục hưởng lợi về tài chính trong tương lai.

Theo thỏa thuận, nếu Marseille bán Greenwood, MU sẽ nhận một phần đáng kể lợi nhuận. Ngoài ra, theo AS (Tây Ban Nha), Getafe, đội từng mượn Greenwood, cũng được trao điều khoản hưởng 20% lợi nhuận phát sinh nếu Greenwood rời Marseille.

Đây là điều khoản không phổ biến với một CLB chỉ mượn cầu thủ, nhưng được xem là cử chỉ thiện chí của MU trong bối cảnh cần tìm một nơi "để tạm" tương lai Greenwood.

Theo thỏa thuận, nếu Marseille bán Greenwood, MU sẽ nhận một phần đáng kể lợi nhuận.

Đáng chú ý, Getafe được cho là đang rao bán chính điều khoản 20% này để giải quyết khó khăn tài chính. Điều đó mở ra một kịch bản khác cho MU: mua lại điều khoản, thay vì mua lại cầu thủ. Với cách tiếp cận này, "Quỷ đỏ" có thể tối đa hóa phần lợi nhuận khi Marseille bán Greenwood trong tương lai.

Về chuyên môn, Greenwood đang tăng giá tại Pháp. Cầu thủ 24 tuổi ghi 42 bàn và có 12 kiến tạo sau 63 trận cho Marseille. Cựu tiền đạo MU còn 3 năm rưỡi hợp đồng, và Marseille nhiều khả năng cân nhắc bán nếu nhận được mức giá phù hợp.

Nhìn chung, giá trị của Greenwood với MU nằm ở khía cạnh tài chính, không phải kế hoạch mở lại một chương đã khép. Điều khoản mua lại 42 triệu bảng là một lựa chọn, nhưng đòn bẩy lợi nhuận từ các điều khoản kèm theo mới là phương án thực tế hơn.

Với MU, Greenwood vẫn còn giá trị, dù thực tế anh không còn là một phần của đội bóng chủ sân Old Trafford.