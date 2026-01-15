Viễn cảnh giúp Greenwood sáng cửa trở lại Old Trafford

MU đang bước vào giai đoạn quan trọng trong công cuộc tái thiết sau khi chia tay Ruben Amorim và điều này có thể ảnh hưởng tới tương lai Mason Greenwood.

Greenwood có cơ hội trở lại MU nếu HLV De Zerbi ngồi ghế nóng.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo sân Old Trafford đang nghiêm túc xem xét Roberto De Zerbi như một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng. Việc De Zerbi được bổ nhiệm sẽ mở ra khả năng Mason Greenwood được trao cơ hội trở lại Old Trafford. Chiến lược gia người Italy nổi tiếng với triết lý tấn công cởi mở và sẵn sàng trao cơ hội cho trò cưng đang làm việc cùng tại Marseille.

Trong ngắn hạn, Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải, với sự hỗ trợ của Steve Holland cùng đội ngũ huấn luyện nội bộ. Tuy nhiên, Carrick không nằm trong kế hoạch dài hạn, và MU đã bắt đầu quá trình sàng lọc người kế nhiệm.

Tiêu chí hàng đầu của MU lúc này là một HLV có kinh nghiệm tại Premier League, và De Zerbi đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó. Trong gần 2 mùa dẫn dắt Brighton, chiến lược gia người Italy thắng 38/89 trận, đưa đội bóng vào bán kết FA Cup và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự cúp châu Âu nhờ vị trí thứ 7 Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, De Zerbi từng được MU phỏng vấn hồi tháng 5/2024, thời điểm tập đoàn Ineos tiếp quản mảng bóng đá từ gia đình nhà Glazer. Kể từ đó, ông vẫn duy trì được sự ủng hộ trong nội bộ CLB.

Hiện tại, De Zerbi giúp đội bóng nước Pháp đứng thứ 3 tại Ligue 1, sau khi cán đích á quân mùa trước. Dù còn hợp đồng đến năm 2027, giới thạo tin khẳng định ông sẵn sàng trở lại Anh nếu nhận được lời đề nghị từ Old Trafford.

Ngoài De Zerbi, MU cũng theo dõi Xabi Alonso, Thomas Tuchel, Luis Enrique và Oliver Glasner cho cuộc đua chiếc ghế nóng tại "Nhà hát của những giấc mơ".