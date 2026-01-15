MU hỏi ý Sir Alex khi chọn HLV

CEO Omar Berrada và Giám đốc Thể thao MU, Jason Wilcox, nói chuyện với Sir Alex Ferguson để tham khảo về vị trí huấn luyện viên tạm quyền.

Carrick được Sir Alex ủng hộ.

MU vừa bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa 2025/26, sau khi sa thải Ruben Amorim. ESPN tiết lộ quyết định được đưa ra sau cuộc họp vào quan trọng giữa Berrada, Wilcox và huyền thoại Sir Alex Ferguson. Berrada và Wilcox tham khảo ý kiến của Ferguson về 3 ứng viên Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer và Ruud van Nistelrooy.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Amorim bị sa thải. MU mời Ferguson tham gia để lấy ý kiến, vì họ cho rằng ông biết rõ 3 ứng viên trên hơn ai hết. Các nguồn tin ở MU từ chối xác nhận liệu Ferguson có trực tiếp chọn Carrick hay không, nhưng ông được cho là bày tỏ thái độ tích cực về cựu tiền vệ này và ủng hộ việc bổ nhiệm.

Đây không phải lần đầu Ferguson can thiệp vào quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên, nhưng lần trước với David Moyes kết thúc thất bại.

Carrick, 44 tuổi, từng chơi 464 trận cho MU giai đoạn 2006-2018, giành 5 Premier League và 1 Champions League dưới thời Ferguson. Ông từng làm HLV tạm quyền ngắn hạn tại MU năm 2021 sau khi Solskjaer bị sa thải, và gần đây dẫn dắt Middlesbrough ở Championship cho đến mùa hè 2025.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với Berrada và Wilcox vào tuần trước, Carrick gây ấn tượng mạnh nhờ tầm nhìn rõ ràng, khả năng lãnh đạo và không đưa ra yêu cầu về việc làm dài hạn. Van Nistelrooy, trợ lý dưới thời Amorim, cũng được cân nhắc nhưng không được chọn.

Quyết định này phản ánh sự thay đổi lớn tại Old Trafford dưới thời INEOS và Sir Jim Ratcliffe, với Berrada và Wilcox dẫn dắt quá trình tái cấu trúc. Đây là HLV thứ 12 của MU kể từ khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013, và là lần thứ 3 CLB dùng cựu cầu thủ làm tạm quyền.