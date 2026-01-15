Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU hỏi ý Sir Alex khi chọn HLV

  • Thứ năm, 15/1/2026 10:31 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

CEO Omar Berrada và Giám đốc Thể thao MU, Jason Wilcox, nói chuyện với Sir Alex Ferguson để tham khảo về vị trí huấn luyện viên tạm quyền.

Carrick được Sir Alex ủng hộ.

MU vừa bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa 2025/26, sau khi sa thải Ruben Amorim. ESPN tiết lộ quyết định được đưa ra sau cuộc họp vào quan trọng giữa Berrada, Wilcox và huyền thoại Sir Alex Ferguson. Berrada và Wilcox tham khảo ý kiến của Ferguson về 3 ứng viên Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer và Ruud van Nistelrooy.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Amorim bị sa thải. MU mời Ferguson tham gia để lấy ý kiến, vì họ cho rằng ông biết rõ 3 ứng viên trên hơn ai hết. Các nguồn tin ở MU từ chối xác nhận liệu Ferguson có trực tiếp chọn Carrick hay không, nhưng ông được cho là bày tỏ thái độ tích cực về cựu tiền vệ này và ủng hộ việc bổ nhiệm.

Đây không phải lần đầu Ferguson can thiệp vào quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên, nhưng lần trước với David Moyes kết thúc thất bại.

Carrick, 44 tuổi, từng chơi 464 trận cho MU giai đoạn 2006-2018, giành 5 Premier League và 1 Champions League dưới thời Ferguson. Ông từng làm HLV tạm quyền ngắn hạn tại MU năm 2021 sau khi Solskjaer bị sa thải, và gần đây dẫn dắt Middlesbrough ở Championship cho đến mùa hè 2025.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với Berrada và Wilcox vào tuần trước, Carrick gây ấn tượng mạnh nhờ tầm nhìn rõ ràng, khả năng lãnh đạo và không đưa ra yêu cầu về việc làm dài hạn. Van Nistelrooy, trợ lý dưới thời Amorim, cũng được cân nhắc nhưng không được chọn.

Quyết định này phản ánh sự thay đổi lớn tại Old Trafford dưới thời INEOS và Sir Jim Ratcliffe, với Berrada và Wilcox dẫn dắt quá trình tái cấu trúc. Đây là HLV thứ 12 của MU kể từ khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013, và là lần thứ 3 CLB dùng cựu cầu thủ làm tạm quyền.

Cựu cầu thủ Real Madrid khóc khi đội cũ bị loại

Jesus Vallejo, cựu cầu thủ Real Madrid đang khoác áo Albacete, có phản ứng mạnh sau khi đội bóng cũ bị loại khỏi Cúp Nhà vua.

8 giờ trước

Lý do U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lý giải nguyên nhân khiến U23 Thái Lan phải dừng bước sớm tại VCK U23 châu Á 2026.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

Sir Alex Alex Ferguson Solskjaer Carrick

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Zirkzee van co the roi MU hinh anh

Zirkzee vẫn có thể rời MU

4 giờ trước 11:00 15/1/2026

0

AS Roma không từ bỏ việc ký hợp đồng với Joshua Zirkzee, tiếp tục đối thoại với người đại diện cầu thủ và đàm phán cùng Manchester United.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý