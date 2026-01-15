Cầu thủ Brenford công khai muốn khoác áo MU

Frank Onyeka công khai bày tỏ mong muốn khoác áo MU, bất chấp vẫn còn thuộc biên chế Brentford.

Frank Onyeka (áo trắng) công khai muốn tới MU.

Tiền vệ Frank Onyeka hiện cùng tuyển Nigeria tham dự Cúp châu Phi (AFCON). Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khi được một cổ động viên hỏi liệu có muốn sang Old Trafford thi đấu hay không, Onyeka bật cười và trả lời thẳng thắn: "Tất nhiên tôi muốn chơi cho MU". Phát ngôn tưởng như bông đùa này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Brentford.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh MU vừa bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Ban huấn luyện mới của "Quỷ đỏ" còn có sự góp mặt của Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và HLV đội U21 Travis Binnion.

Theo ESPN, dưới triều đại Carrick, MU có thể bổ sung nhân sự trong tháng 1/2026, trong đó tiền vệ Ruben Neves của Al Hilal nằm trong tầm ngắm.

Về phía Onyeka, tiền vệ 28 tuổi trải qua mùa giải không mấy suôn sẻ tại Brentford. Anh chưa đá chính một trận nào ở Premier League mùa này, chỉ 2 lần ra sân tại Cúp Liên đoàn. Khả năng rời CLB trong tháng 1 vì thế không bị loại trừ. Mùa hè vừa qua, Burnley, Stuttgart và Fiorentina đều được cho là theo sát tình hình của anh.

Trái ngược với vị thế mờ nhạt ở CLB, Onyeka là trụ cột của tuyển Nigeria tại AFCON khi đá chính 5 trong 7 trận, trong đó có bán kết thua Morocco 2-4 ở loạt luân lưu rạng sáng 15/1. Chính phong độ ấn tượng ở đội tuyển càng khiến phát ngôn "muốn tới Old Trafford" của anh trở nên nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi.