Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ Brenford công khai muốn khoác áo MU

  • Thứ năm, 15/1/2026 11:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Frank Onyeka công khai bày tỏ mong muốn khoác áo MU, bất chấp vẫn còn thuộc biên chế Brentford.

Frank Onyeka (áo trắng) công khai muốn tới MU.

Tiền vệ Frank Onyeka hiện cùng tuyển Nigeria tham dự Cúp châu Phi (AFCON). Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khi được một cổ động viên hỏi liệu có muốn sang Old Trafford thi đấu hay không, Onyeka bật cười và trả lời thẳng thắn: "Tất nhiên tôi muốn chơi cho MU". Phát ngôn tưởng như bông đùa này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Brentford.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh MU vừa bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Ban huấn luyện mới của "Quỷ đỏ" còn có sự góp mặt của Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và HLV đội U21 Travis Binnion.

Theo ESPN, dưới triều đại Carrick, MU có thể bổ sung nhân sự trong tháng 1/2026, trong đó tiền vệ Ruben Neves của Al Hilal nằm trong tầm ngắm.

Về phía Onyeka, tiền vệ 28 tuổi trải qua mùa giải không mấy suôn sẻ tại Brentford. Anh chưa đá chính một trận nào ở Premier League mùa này, chỉ 2 lần ra sân tại Cúp Liên đoàn. Khả năng rời CLB trong tháng 1 vì thế không bị loại trừ. Mùa hè vừa qua, Burnley, Stuttgart và Fiorentina đều được cho là theo sát tình hình của anh.

Trái ngược với vị thế mờ nhạt ở CLB, Onyeka là trụ cột của tuyển Nigeria tại AFCON khi đá chính 5 trong 7 trận, trong đó có bán kết thua Morocco 2-4 ở loạt luân lưu rạng sáng 15/1. Chính phong độ ấn tượng ở đội tuyển càng khiến phát ngôn "muốn tới Old Trafford" của anh trở nên nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi.

Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

20 giờ trước

Đội hình MU dưới thời Carrick

Với triết lý kiểm soát và hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc, Michael Carrick được cho là sẽ xây dựng một MU cân bằng giữa kinh nghiệm, sức trẻ và tính cơ động.

21 giờ trước

MU trở thành trò cười

MU trở thành tâm điểm châm biếm của giới truyền thông Anh sau khi gói tài trợ cho mùa giải 2025/26 phản tác dụng theo cách khó tin.

23 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Zirkzee van co the roi MU hinh anh

    Zirkzee vẫn có thể rời MU

    4 giờ trước 11:00 15/1/2026

    0

    AS Roma không từ bỏ việc ký hợp đồng với Joshua Zirkzee, tiếp tục đối thoại với người đại diện cầu thủ và đàm phán cùng Manchester United.

    Mourinho nguy co bi sa thai hinh anh

    Mourinho nguy cơ bị sa thải

    4 giờ trước 10:57 15/1/2026

    0

    Sau thất bại 0-1 trước Porto ở tứ kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha (Taca de Portugal), tương lai của Jose Mourinho tại Benfica bị đặt dấu hỏi lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý