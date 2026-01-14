Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội hình MU dưới thời Carrick

  • Thứ tư, 14/1/2026 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với triết lý kiểm soát và hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc, Michael Carrick được cho là sẽ xây dựng một MU cân bằng giữa kinh nghiệm, sức trẻ và tính cơ động.

Carrick anh 1

Senne Lammens chắc chắn được lựa chọn trấn giữ khung thành MU. Thủ môn này chơi ổn định kể từ khi cập bến Old Trafford với khả phản xạ tốt và chơi chân không tồi.
Carrick anh 2

Bên cánh phải của hàng thủ 4 người, Noussair Mazraoui là lựa chọn hàng đầu, nhất là trong bối cảnh Diogo Dalot chưa đáp ứng được kỳ vọng. Khi cần, Amad Diallo cũng có thể được bố trí ở vai trò này.

Carrick anh 3

Lisandro Martinez trở lại sau chấn thương và lập tức sắm vai thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Sự quyết liệt, khả năng đọc tình huống và tinh thần chiến đấu của trung vệ người Argentina là điểm tựa quan trọng cho toàn bộ hệ thống phòng ngự.
Carrick anh 4

Dưới thời Ruben Amorim, Ayden Heaven được trao cơ hội đá chính. Cầu thủ trẻ mang đến tốc độ, sức trẻ và tiềm năng phát triển dài hạn ở vị trí trung vệ. Heaven hứa hẹn tiếp tục được tin dùng khi Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Harry Maguire chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.
Carrick anh 5

Luke Shaw khả năng án ngữ hành lang trái với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League. Anh đang lấy lại phong độ sau chấn thương và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Patrick Dorgu.
Carrick anh 6

Casemiro là mỏ neo ở tuyến giữa, chịu trách nhiệm đánh chặn và giữ cự ly đội hình. Kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao giúp anh trở thành điểm tựa chiến thuật trong giai đoạn bất ổn.
Carrick anh 7

Kobbie Mainoo khả năng cao hưởng lợi khi Carrick nắm quyền. Với triết lý ưa kiểm soát của Carrick, tài năng trẻ này sẽ cùng Casemiro tạo thành cặp đôi ở tuyến giữa. Đây là bước ngoặt để Mainoo lấy lại vị thế ở Old Trafford.

Carrick anh 8

Matheus Cunha được bố trí lệch trái với nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương. Khả năng đi bóng, di chuyển thông minh và dứt điểm từ xa là điểm mạnh của cầu thủ này.

Carrick anh 9

Bruno Fernandes chắc suất đá hộ công. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là nguồn sáng tạo tốt nhất của "Quỷ đỏ" hiện tại.
Carrick anh 10

Bryan Mbeumo trở lại từ CAN Cup sẽ hợp cùng Fernandes và Sesko, tạo nên bộ 3 hỗ trợ cho tiền đạo ở phía trên. Khi cần thay đổi, Mbeumo có thể được đẩy sang trái thay cho Cunha, đồng thời Amad Diallo được đôn lên trám vào cánh phải.

Carrick anh 11

Benjamin Sesko được kỳ vọng có thể tỏa sáng dưới thời Carrick. Thể hình, sức mạnh và khả năng làm tường của tiền đạo này giúp MU có điểm đến rõ ràng trong các pha tấn công trực diện.

MU sửa sai sau Amorim

Việc Ruben Amorim bị sa thải không chỉ khép lại một triều đại ngắn ngủi, mà còn mở ra cơ hội hiếm hoi để MU nhìn lại chính mình qua lăng kính của Darren Fletcher.

08:00 6/1/2026

Lộ diện những người theo chân Amorim rời MU

Tiền vệ Mason Mount xác nhận một cuộc chia tay rầm rộ tại MU, ngay sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải.

07:15 6/1/2026

Mainoo mỉa mai Amorim

Kobbie Mainoo bất ngờ có động thái gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi MU sa thải HLV Ruben Amorim.

07:12 6/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Voi Carrick, MU lai roi vao vong lap hinh anh

Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

42 phút trước 19:00 14/1/2026

0

Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

Truc tiep U23 Thai Lan vs Trung Quoc hinh anh

Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

2 giờ trước 18:00 14/1/2026

0

U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

Minh Nghi

Carrick Carrick

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý