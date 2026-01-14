Đội hình MU dưới thời Carrick

|
Senne Lammens chắc chắn được lựa chọn trấn giữ khung thành MU. Thủ môn này chơi ổn định kể từ khi cập bến Old Trafford với khả phản xạ tốt và chơi chân không tồi.
Bên cánh phải của hàng thủ 4 người, Noussair Mazraoui là lựa chọn hàng đầu, nhất là trong bối cảnh Diogo Dalot chưa đáp ứng được kỳ vọng. Khi cần, Amad Diallo cũng có thể được bố trí ở vai trò này.
Lisandro Martinez trở lại sau chấn thương và lập tức sắm vai thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Sự quyết liệt, khả năng đọc tình huống và tinh thần chiến đấu của trung vệ người Argentina là điểm tựa quan trọng cho toàn bộ hệ thống phòng ngự.
Dưới thời Ruben Amorim, Ayden Heaven được trao cơ hội đá chính. Cầu thủ trẻ mang đến tốc độ, sức trẻ và tiềm năng phát triển dài hạn ở vị trí trung vệ. Heaven hứa hẹn tiếp tục được tin dùng khi Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Harry Maguire chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.
Luke Shaw khả năng án ngữ hành lang trái với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League. Anh đang lấy lại phong độ sau chấn thương và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Patrick Dorgu.
Casemiro là mỏ neo ở tuyến giữa, chịu trách nhiệm đánh chặn và giữ cự ly đội hình. Kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao giúp anh trở thành điểm tựa chiến thuật trong giai đoạn bất ổn.
Kobbie Mainoo khả năng cao hưởng lợi khi Carrick nắm quyền. Với triết lý ưa kiểm soát của Carrick, tài năng trẻ này sẽ cùng Casemiro tạo thành cặp đôi ở tuyến giữa. Đây là bước ngoặt để Mainoo lấy lại vị thế ở Old Trafford.
Matheus Cunha được bố trí lệch trái với nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương. Khả năng đi bóng, di chuyển thông minh và dứt điểm từ xa là điểm mạnh của cầu thủ này.
Bruno Fernandes chắc suất đá hộ công. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là nguồn sáng tạo tốt nhất của "Quỷ đỏ" hiện tại.
Bryan Mbeumo trở lại từ CAN Cup sẽ hợp cùng Fernandes và Sesko, tạo nên bộ 3 hỗ trợ cho tiền đạo ở phía trên. Khi cần thay đổi, Mbeumo có thể được đẩy sang trái thay cho Cunha, đồng thời Amad Diallo được đôn lên trám vào cánh phải.
Benjamin Sesko được kỳ vọng có thể tỏa sáng dưới thời Carrick. Thể hình, sức mạnh và khả năng làm tường của tiền đạo này giúp MU có điểm đến rõ ràng trong các pha tấn công trực diện.
