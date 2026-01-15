Zirkzee vẫn có thể rời MU

AS Roma không từ bỏ việc ký hợp đồng với Joshua Zirkzee, tiếp tục đối thoại với người đại diện cầu thủ và đàm phán cùng Manchester United.

Roma vẫn tiếp cận Zirkzee ở thời điểm hiện tại.

Theo The Times, quyết định phụ thuộc vào cá nhân Zirkzee và HLV tạm quyền Michael Carrick. Tiền đạo 24 tuổi có thể rời Old Trafford ngay tháng này nếu anh thật sự quyết tâm, đồng thời nhận sự đồng ý từ Carrick.

Roma, dưới sự dẫn dắt của Gian Piero Gasperini, coi Zirkzee là mục tiêu hàng đầu để tăng cường hàng công, đặc biệt sau khi đạt thỏa thuận sơ bộ về điều khoản cá nhân với anh (hợp đồng đến 2030, lương 3 triệu euro cộng thưởng).

Thời gian qua, Zirkzee còn gây chú ý khi xóa bỏ các hình ảnh và thông tin liên quan đến Manchester United trên tiểu sử Instagram, bao gồm ảnh mặc áo đội bóng, được coi là dấu hiệu bất mãn và mở đường cho chuyển nhượng.

Trước đó, Giám đốc Thể thao Roma, Frederic Massara, xác nhận rằng việc ký với Zirkzee rất khó xảy ra. Song, CLB Serie A sẽ nỗ lực đến những ngày cuối của phiên chợ tháng 1.

Trước khi HLV Amorim bị sa thải, Zirkzee chỉ được thi đấu khoảng 500 phút trên mọi đấu trường. Việc thiếu cơ hội ra sân khiến chân sút 24 tuổi mong muốn ra đi để cứu vãn sự nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh phong độ của anh tại MU không đáp ứng kỳ vọng.

Zirkzee gia nhập MU từ năm 2024 dưới thời HLV Erik ten Hag, nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn. Mùa này, anh mới ghi được 2 bàn thắng và gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính. Tính tổng cộng, Zirkzee có 9 bàn sau 64 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”, trong đó chỉ ghi 5 bàn tại Premier League sau 46 trận.

Roma được xem là bến đỗ tiềm năng giúp Zirkzee làm lại sự nghiệp. Tuy nhiên, biến động trên băng ghế huấn luyện khiến kế hoạch này bị đình trệ. Dẫu vậy, Zirkzee quyết tâm rời đi để nuôi hy vọng dự World Cup 2026.