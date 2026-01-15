Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng đội ngỡ ngàng với Vardy

  • Thứ năm, 15/1/2026 06:52 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Ở tuổi 39, Jamie Vardy vẫn đang là một trong những trường hợp đặc biệt nhất của Serie A mùa này.

Vardy thường xuyên uống nước tăng lực.

Sau khi rời Leicester và ký hợp đồng một năm với Cremonese hồi tháng 9/2025, tiền đạo người Anh không chỉ ghi dấu ấn bằng bàn thắng mà còn bằng chế độ ăn uống có một không hai. Thứ khiến người Italy tò mò là cách Vardy nạp năng lượng trước mỗi trận.

Nhà vô địch Premier League 2015/16 từng tiết lộ thói quen uống một lon Red Bull, một ly cà phê và ăn trứng cuộn phô mai, rồi tiếp tục uống thêm Red Bull trước giờ ra sân. Khi còn chơi ở Fleetwood, anh thậm chí dùng tới hai lon nước tăng lực Monster trước mỗi trận.

Giờ đây, thói quen đó trở thành hình ảnh quen thuộc trong phòng thay đồ Cremonese. Hậu vệ phải Romano Floriani cho biết: "Anh ấy uống khá nhiều Red Bull. Chúng tôi có hẳn một chiếc tủ lạnh cao ngang người chỉ để chứa Red Bull cho Vardy. Nhưng anh ấy tập luyện và thi đấu như thể trẻ hơn rất nhiều".

Trung vệ Federico Baschirotto thậm chí còn khẳng định Vardy là một trong những đồng đội hay nhất anh từng chơi cùng. "Tôi từng theo dõi Leicester vô địch. Câu chuyện của Vardy là nguồn động lực lớn cho tôi", anh nói.

Vardy hiện sống cùng vợ Rebekah và 5 người con tại miền bắc Italy. Theo Fabrizio Romano, hợp đồng của anh có điều khoản gia hạn thêm một năm nếu Cremonese trụ hạng, mở ra khả năng tiền đạo người Anh tiếp tục chơi bóng sau tuổi 40.

Vardy có 5 bàn sau 16 trận tại Serie A và giành giải Cầu thủ hay nhất tháng 11. Những pha lập công của anh góp phần quan trọng giúp Cremonese đứng trên nhóm xuống hạng tới 8 điểm sau 20 vòng đấu.

Minh Nghi

