Greenwood làm nên lịch sử ở Marseille

Mason Greenwood tiếp tục cho thấy phong độ bùng nổ trong màu áo Marseille ở mùa giải này.

Greenwood tỏa sáng ở Marseille.

Rạng sáng 14/1, Greenwood trực tiếp in dấu giày vào 5 bàn thắng của Marseille trong chiến thắng 9-0 trước Bayeux tại Cúp quốc gia Pháp. Cựu tiền đạo MU ghi 3 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo, tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi áp đảo của đội bóng thành phố cảng.

Theo Opta, thành tích này giúp Greenwood đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Marseille đầu tiên trong vòng 15 mùa giải gần đây góp dấu giày vào 5 bàn thắng trong một trận đấu duy nhất trên mọi đấu trường.

Màn trình diễn ấn tượng trước Bayeux tiếp tục nối dài thành tích ghi dấu ấn của Greenwood kể từ khi gia nhập Marseille. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 2001 ra sân tổng cộng 61 trận cho đội bóng nước Pháp, ghi 41 bàn thắng và có 12 kiến tạo, con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong lối chơi chung của CLB.

Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng dứt điểm đa dạng, Greenwood còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong vai trò hỗ trợ đồng đội, thường xuyên lùi sâu, kết nối các tuyến và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Chính sự toàn diện này giúp anh trở thành mũi nhọn khó thay thế trên hàng công Marseille.

Màn trình diễn trước Bayeux được xem là lời khẳng định mạnh mẽ cho giá trị của Greenwood, đồng thời ghi điểm tuyệt đối trong mắt ban huấn luyện và người hâm mộ Marseille.

